Kévin Guillaume en a eu la larme à l’œil

6 kg en moins

Écrire que Kévin Guillaume a préparé ce rendez-vous avec sérieux est un euphémisme. C’est bien simple, en 37 ans, il n’a jamais couru autant que ces deux derniers mois ! "Nous avions prévu d’y aller en famille. Je ne voulais pas décevoir ma femme et mes filles et abandonner après 5 km, j’ai un peu de fierté (rires). Fin février, début mars, j’ai commencé à réaliser ce qui m’attendait et je me suis dit qu’il était temps de m’y mettre. Je me suis donc préparé pendant trois mois. Comment ? En suivant un petit régime et en accumulant les kilomètres. J’ai arrêté les frites, les pizzas et tous les trucs un peu gras. C’était souvent un ou deux œufs au petit-déjeuner, salade à midi et soupe le soir. J’ai aussi pris quelques gélules ‘‘minceur’’ préparées par une pharmarcie de Bastogne, pendant 30 jours."

Le résultat sur la balance ne s’est pas fait attendre: 6 kg en moins en quelques semaines. "Quand on fait attention à ce qu’on mange et qu’on fait du sport trois fois par semaine, on fond assez rapidement, sourit l’intéressé. Je suis allé courir autour du lac de Bavigne de manière régulière. 11, 15, 18, 21 km… J’en ai même fait 27 un jour avec Mathieu Vandersanden (ex-footballeur de Bastogne aujourd’hui à Houffalize). Kévin Lebrun m’a accompagné quelques fois également, sans manquer de me donner quelques précieux conseils. Lesquels ? Ne pas attendre d’avoir soif pour boire, et ne pas attendre d’avoir faim pour manger. Je me suis obligé à boire tous les quarts d’heure et à m’alimenter toutes les demi-heures. Ils m’ont aussi recommandé de ne pas partir trop vite, de ne pas m’emballer."

S’emballer, c’est pourtant ce que son cœur a fait, une fois sur la ligne de départ. "Je n’avais pas encore démarré que j’étais déjà à 100 pulsations par minute, dit-il. L’engouement, l’excitation, tous ces gens sur la ligne de départ… C’est particulier comme ambiance, quand on n’y est pas habitué. J’ai d’ailleurs très mal dormi la veille de l’épreuve. Si j’avais pu démarrer à 4h du matin, je l’aurais fait."

"Quelle émotion après avoir franchi la ligne !"

Kévin Guillaume a franchi la ligne en 749e position, sur un total de 2 200 finishers. Mais le classement et le chrono l’importaient peu, au final. "Nous y allions vraiment pour le plaisir et avec pour seule intention de voir la ligne d’arrivée. Il y avait près de 1 700 m de dénivelé positif et, à en croire ma montre, l’épreuve ne faisait pas 23 km, mais 25 (rires). J’avais de bonnes sensations, j’ai dépassé 231 concurrents sur les 8 derniers kilomètres. Mes deux filles aînées m’ont accompagné pour les deux, trois cents derniers mètres, et ma femme m’attendait à l’arrivée avec une banderole. J’ai ressenti une certaine émotion en franchissant la ligne ! J’en ai eu la larme à l’œil. Je n’ai pas couru 110 000 km, hein, mais on est content quand même d’arriver au bout, devant sa petite famille !"

Son 1er cardiofréquencemètre

À 37 ans, l’ancien joueur de Bertrix ou encore du FC Liège est-il en train de se découvrir une nouvelle passion ? On dirait bien. "Habituellement, j’allais courir sept à huit fois pendant la trêve, dit-il. Là, j’en suis déjà à une quinzaine de sorties. Mardi, je suis parti pour un petit décrassage de 7 ou 8 km et, au final, j’ai fait 15 bornes. Avec 6 kg en moins, j’ai l’impression de voler (rires). Je n’ai ressenti aucune gêne, aucune douleur, et je découvre une tout autre facette du sport. En football, tu as dix coéquipiers sur lesquels tu peux te reposer. En trail, en course à pied, tu ne peux pas te cacher, tu ne peux compter que sur toi-même. Je ne vais pas dire que c’est devenu une drogue, mais oui, j’ai l’impression d’avoir attrapé le virus. Je m’apprête à partir en Espagne, dans quelques jours, et j’ai regardé s’il y avait un trail dans la région. J’en ai trouvé un du même style dans les Pyrénées, j’hésite à m’inscrire. Ma femme m’a toutefois rappelé que ça devait rester des vacances (rires). Je vais peut-être m’inscrire sur le Hérou, également. J’ai acheté tout l’équipement du parfait traileur, ce serait malheureux de ne pas le réutiliser. Avant cela, je n’avais jamais acheté de cardiofréquencemètre de toute ma vie."

Il y en a un qui doit être content: Pol Leemans. L’entraîneur de Bastogne va retrouver un Kévin Guillaume affûté comme jamais à la reprise des entraînements. "C’est vrai que je suis fit, mais les efforts sur une telle épreuve sont incomparables avec ceux réalisés pendant un match, lesquels sont bien plus traumatisants", tempère un Kévin Guillaume qui découvrira la P2 cette saison, après une vingtaine d’années passées dans les divisions nationales et en P1. "Je me voyais mal quitter Bastogne sur une descente. Je me sens bien au Léo, ma famille aussi, c’est le principal. Puis, après une saison difficile, je préfère jouer le Top 4 en P2 que naviguer entre la 8e et la 12e en P1."

Il faudra encore compter sur Kévin Guillaume cette saison !