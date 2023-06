Football: le bilan des transferts de nos équipes dames, en interpro ACFF et en première provinciale luxembourgeoise

Du côté sibrétois, on a rapatrié Angélique Iacovano, de Manhay, et elle sera accompagnée par sa sœur Chiara. Le coach pourra également compter sur les arrivées hivernales (Valentine Duprez et Brenda Gousenbourger).

Longlier s’est renforcé

En première provinciale, Longlier compte bien jouer à nouveau les premiers rôles, mais devra composer avec de nombreux départs importants (Fontaine, Osselet, Laval). Les Longolares ont sans doute réalisé une bonne pioche avec Émilie Peiffer ou encore l’expérimentée Sophie Mottet. Pointons aussi le retour à la compétition d’Elise Schoumaker, fer de lance de l’équipe durant de nombreuses saisons.

Pour lutter avec les Centre-Ardennaises, Etalle a déjà renforcé son groupe avec des joueuses de Toernich et pourrait bien être la bonne surprise. Petit-Han joue aussi la continuité pour rester dans le haut de tableau. Et le promu Tintifontaine pourrait bien être la bonne surprise de ce championnat avec quelques renforts d’expérience, comme Hampert ou la gardienne Manant.