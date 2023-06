Oui, mais dans une catégorie différente. Chez les plus de 60 ans, cette fois. J’ai accroché ma qualification sur la Schleck avec un Top 10 à la clef. J’ai savouré ce moment, car j’avais loupé le précieux sésame pour 25 secondes précédemment à Perpignan.

Le mondial, ce sera le 4 août en Écosse. En attendant, vous avez démontré que vous détenez la forme sur les cols de la Marmotte avec un Top 10 là aussi ?

J’ai surtout bien géré mes efforts. Je n’ai loupé aucun ravitaillement, ni point d’eau. Je n’ai pris aucun risque dans les descentes. Ma 10e place me fait, évidemment, plaisir. Dans cette catégorie, les participants sont, certes, moins nombreux (NDLR: 215), mais pour la plupart, il s’agit d’éléments qui pratiquent la discipline depuis toujours, alors que moi, je fais presque figure de néophyte.

Mais vous apprenez vite ?

Cela fera bientôt cinq ans que j’ai acquis mon premier vélo. Sur les conseils de mon cousin Frédéric Delange, qui m’accompagne la plupart du temps dans mes périples. Jusque-là, j’avais pratiqué plusieurs disciplines en salle. Ma réussite vient d’abord du fait que je ne ménage pas mes efforts. Si je me suis contenté de 10 000 km l’année de mes débuts, j’en suis maintenant à 20 000 km et je suis réellement tombé amoureux des épreuves d’endurance, contrairement aux courses traditionnelles en circuit, bien trop nerveuses à mon goût.

La Marmotte vient en tête de vos préférences ?

Pour moi, cette cyclo est hors catégorie. C’est l’enfer, sauf pour les yeux. Et cette année, les organisateurs ont encore trouvé le moyen d’y ajouter deux cols supplémentaires. Nous avons aligné Glandon, Croix de Fer, Mollard, Télégraphe, Galibier et pour conclure les 21 lacets de l’Alpe d’Huez. La Croix de Fer comporte 22 km, le Télégraphe et le Galibier, 35 km en continu…

Si l’on prend en considération le dénivelé et la longueur, la Marmotte n’a pas de rivale. Il faut gérer les efforts, l’hydratation, la nutrition, parfois les douleurs aux pieds, les crampes et cette fois une chaleur suffocante dans le final, mais par contre, on profite d’un décor grandiose, celui des Alpes.

Sur une telle épreuve, les équipiers ont-ils un rôle important ?

Dans la préparation. Nous avons rejoint l’Alpe d’Huez mercredi pour participer aux "Cyclos du cœur" pour le Télévie deux jours plus tard. Dimanche, vêtus d’un vieux pull-over dont nous nous sommes délestés dans la vallée, nous sommes descendus à 6h vers Bourg-d’Oisans. Le départ des… 4 368 participants s’effectue en trois vagues dès 7 h. Impossible, bien entendu, avec une telle masse de rester groupé. De toute manière, sur un tel parcours, il est compliqué de faire la causette. Par contre, on s’était promis de s’attendre à l’arrivée. Ce qui est chouette, c’est que tous y sont parvenus qui plus est, dans des chronos fort comparables, alors qu’on dénombre un record d’abandons et qu’à 22 h, soit après 15h de souffrances, certains franchissaient encore la ligne d’arrivée mythique.