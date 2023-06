Brault a tout plaqué pour le Grand-Duché

Un boulot et un appart’

Le FC Atert Bissen, en l’occurrence. Situé en plein cœur du Grand-Duché, entre Ettelbruck et Mersch, ce club vient d’être relégué en Division 1 (le 3e niveau au Luxembourg, derrière la BGL et la Promotion d’honneur). Ce qui ne l’empêche pas d’avoir de solides arguments. "Le club veut monter en BGL Ligue dans les trois ans, avance Jeffrey Brault. Après avoir visité les installations, ma décision était prise. Celles de Longlier sont déjà très belles, mais là-bas, j’ai découvert un autre monde. À commencer par ce stade de 1 500 places entourés de panneaux publicitaires LED. Puis, au niveau humain, l’encadrement est tout autre. Deux kinés et un médecin sont au service de l’équipe, qui s’entraîne quatre à cinq fois par semaine. J’ai signé un contrat semi-pro pour les trois prochaines saisons. Le club m’a trouvé un boulot et met un appartement à ma disposition. La proposition était impossible à refuser."

"Ni femme, ni enfant"

L’ancien gardien de Poupehan n’a donc pas hésité bien longtemps à déménager, malgré la montée de Longlier en D3. "Je sais que Longlier comptait sur moi, mais je pense partir par la grande porte malgré tout, dit-il. J’ai aidé le club à accéder à la D3, je pars sur un titre de champion, avec la meilleure défense de P1, et j’ai décroché le Gant d’or. En acceptant la proposition de Bissen, je quitte ma zone de confort finalement. Partir sur une descente aurait été moins honorable."

Et le gardien français de conclure: "Je n’ai ni femme, ni enfant. Cela a, aussi, joué dans la balance. Tout le monde m’a dit de foncer. Puis je ne pars pas au bout du monde. Bissen, c’est à une heure trente de chez moi. Je ne serai pas si loin de ma famille."