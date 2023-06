Bérézina belge à l’Arlon Open

Devant une assistance trop clairsemée, mais où ceux qui se sont déplacés ont pu profiter de la superbe terrasse de Garisart et de son côté plage avec ses transats colorés et son bar à cocktails, les joueurs belges ont baissé pavillon les uns après les autres. Hier sur le coup de 18 h, seuls les Anversois Tibo Colson et Alexander Blockx restaient en lice avec l’espoir de sauver l’honneur belge pour le reste de la semaine.