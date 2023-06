Marche renouvelle son titre national

C’est à l’arraché que les Marchoises ont renouvelé leur titre de championnes de Belgique de dames de plus de 25 ans de division 1. La bande à Maud Pierard a souffert le martyre à Puurs contre le TC Sepp. Elles menaient 3-1 après les simples. L’absence de la joueuse star de l’équipe adverse, An-Sofie Mestach, a un peu facilité les choses et seule Astrid Leclère s’est inclinée. Habituellement expérimentées dans l’exercice des doubles, les Marchoises avaient toutes les cartes en main pour remporter la rencontre indispensable pour garder leur titre. Malgré la perte des deux doubles (12-10 et 10-7 dans le super-tie-break du troisième set), elles ont fini par remporter la rencontre au nombre de jeux. Un fameux exploit pour Maud Pierard, Astrid Leclère, Pauline Van Herck, Alix Louis, Caroline Kolivas et Julie Lohay.