Tournoi de Garisart : Exit Louis Herman, place à Louis Van Herck

Après son très bon et difficile match de lundi, Louis Herman n’a pas réussi, hier, à se qualifier pour le tableau final de l’Arlon Open. Il s’est fait atomiser par le Bruxellois Harold Huens sur le score de 6/0 6/2. Ce dernier ultra-défensif, est un joueur atypique qui ne lâche rien. "Je n’avais plus de jus, lâche Louis Herman. Mon adversaire, cantonné sur sa ligne de fond, n’a pas fait une faute. Je suis cassé, j’ai une pointe de douleur au tendon d’Achille. Ce n’était pas possible. Je ne sais même pas si je pourrais jouer ce mercredi mon premier tour au “cinq étoiles” de Theux." Louis Herman vient de terminer un an comme entraîneur au TC Garisart d’Arlon. L’expérience ne l’ayant pas particulièrement emballé, il a décidé de se réorienter en entamant des études de kiné à Libramont.