Un boom des affiliations chez les jeunes filles grâce aux Belgian Cats?

Laurent Munster est-il surpris de voir les Cats s’asseoir sur le toit de l’Europe ? "Je ne suis jamais allé les voir en live, mais je les suis depuis quelques années malgré tout, dit-il. Avant le tournoi, je n’y croyais pas plus que cela. Mais après les dégelées infligées à Israël et la Tchéquie, je me suis dit qu’il y avait tout de même un sacré potentiel. Le quart de finale face à la Serbie, avec cette victoire par 40 points d’écart, l’a confirmé. À partir de là, tous les rêves étaient permis. Les bookmakers ont d’ailleurs rapidement rangé notre équipe nationale parmi les favorites du tournoi."

Si tout le monde s’extasie devant Emma Meesseman, l’ancien président de Rulles préfère parler d’un succès collectif. "Les joueuses ne se battent pas pour avoir la balle, c’est assez rare à ce niveau, dit-il. Elles jouent les unes pour les autres. Oui, Meesseman a été monstrueuse, mais Vanloo a été exceptionnelle également, et Linskens aussi. Elle, elle m’a impressionné. Elle a vraiment étoffé sa palette offensive et elle l’a confirmé en inscrivant 18 points en finale."

"Plus difficile de percer dans le Luxembourg"

S’il ne fait plus partie du comité rullot, Laurent Munster continue à s’impliquer dans le club gaumais. Il espère que le sacre des Cats entraînera un boom des affiliations chez les jeunes filles. "Un peu comme au hockey après les grosses performances des Red Lions et des Red Panthers", glisse-t-il. Peut-on espérer, dans les prochaines années, voir une fille de la province faire son trou chez les Cats ? "Ce n’est pas impossible, mais il ne faut pas rêver non plus. Nos filles restent pénalisées par notre situation géographique. Il est impossible pour un club luxembourgeois de se hisser en D1. Donc, pour percer au plus haut niveau, quand on habite dans notre région, il faut accepter de déménager, tôt ou tard. Je pense qu’on effectue du bon travail malgré tout. Rulles aligne une équipe en R1, l’antichambre de la D1, avec des filles du cru, ce qui est déjà très, très bien. Et derrière, il y a une génération très prometteuse, les 15-16 ans, qui arrive. Deux filles s’entraînent d’ailleurs au centre de formation AWBB, à Jambes. Nous avons du potentiel dans la province."

Le triomphe des Cats va-t-il également doper l’intérêt du grand public pour le basket ? Laurent Munster l’espère, sans se faire d’illusions: "Dans les journaux, il y a une page de basket pour cinq pages de foot. Et à la télévision, n’en parlons pas. Il faut une remise générale au football pour voir une caméra dans une salle. C’est un peu frustrant, même si on sait que le foot compte plus d’affiliés que le basket."