L’Escapardenne, porte d’entrée à l’UTMB, a à nouveau attiré beaucoup de traileurs

"Ce sont des parcours pour traileurs complets, déclare celui qui a été sacré champion de Belgique masters de trail le 14 mai au GTLC à Ovifat. Et, nouveauté, les 25 et 34 km étaient référencés UTMB Index. On n’a rien payé. Les coureurs ayant participé à au moins une course UTMB Index ont une cote du même nom, et sont prioritaires pour s’inscrire aux courses qualificatives pour l’UTMB. On a accueilli pas mal d’étrangers, des Allemands notamment."

Sur un plan plus personnel, Sébastien Este a aussi fini 6e au scratch du national, sa dernière course. "Je visais même un top 5, mais dès le 7e km, je me suis croqué la cheville. Je n’ai pas été gêné outre mesure ensuite, mais cela m’a déstabilisé", note-t-il.

Juste avant son titre en masters, il avait déjà remporté le Legends Ardennes Trail (32 km). Depuis janvier, en cinq courses disputées, il a aussi gagné le Verlaine Runner’s Trail (20 km) et fini 2e à l’HADT (34 km). "La suite, ce sont les 76 km avec 5 300 m de D + du Trail de Verbier Saint-Bernard en Suisse le deuxième week-end de juillet, qualificatif pour l’UTMB. J’aimerais faire mon premier UTMB (170 km) pour mes 40 ans en 2024. J’irai aussi sur Nice Côte d’Azur en septembre, une course également qualificative."

En 2022, Sébastien Este avait déjà été chercher des "running stones" (permettant de s’inscrire au tirage au sort de l’UTMB, chacun correspondant à une chance supplémentaire d’être tiré au sort et valables pour deux ans) sur les 108 km du Wildstrubel, en Suisse aussi, sa plus longue distance à ce jour. "Je ferai le Hérou en préparation de Nice (113 km)", précise-t-il.

En attendant de fêter leurs 10 ans le 23 juin 2024, les organisateurs de l’Escapardenne feront cadeau d’une partie des bénéfices de celui-ci à l’ASBL Serac, un service d’accompagnement pour personnes handicapées adultes, qui met chaque année la main à la patte à Mont.