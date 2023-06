Laura Henket, 1re supportrice des Cats

Pas spécialement citées parmi les grandes favorites avant de débuter cet Euro, les Belges ont pourtant franchi tous les écueils sans trembler. Et avec la manière ! "Le match qui m’a le plus marquée, c’est celui face à la Tchéquie. Là, je me suis dit qu’il y avait un sacré niveau. Je n’avais jamais vu une équipe jouer aussi bien. La Belgique espérait bien gagner ce tournoi, même si les filles ne l’avaient pas crié sur tous les toits. On sait qu’il existe de grosses équipes, comme l’Espagne ou la France, mais nous avons aussi une superbe génération."

En quelques années, le niveau de l’équipe nationale a progressé à la vitesse de l’éclair. "C’est la meilleure génération de l’histoire, assure Laura Henket. La joueuse qui sort du lot ? Il y a une unanimité sur ce sujet. Emma Meesseman, c’est le pilier de cette équipe. Tout le monde est d’accord pour dire que c’est la MVP du tournoi. Elle est incroyable depuis des années. Franchement, elle porte l’équipe. Quand vous la voyez jouer, vous avez l’impression que tout est facile. Pourtant, je peux vous assurer que ce n’est pas le cas ! Et en plus, elle a la faculté de bien faire jouer les autres."

"Ni la taille ni les capacités physiques"

Et l’équipe nationale, Laura Henket la connaît bien. Lorsqu’elle évoluait encore chez les Liège Panthers, elle faisait partie des meilleures joueuses de l’élite. La Chestrolaise a d’ailleurs été reprise plus d’une fois avec les Cats. "Cela remonte à sept ans. Mais je n’ai jamais fait partie des douze joueuses de l’effectif, j’allais juste m’entraîner avec elles, lance modestement Laura Henket. C’était le tout début, l’équipe venait de se qualifier pour la première fois pour un Euro. Des regrets en me disant que cela aurait pu être moi dimanche ? Non. Je ne suis pas jalouse. Et en plus, au pivot, dans cette équipe-là, cela aurait été mission impossible pour moi. Je n’ai pas la taille, ni les capacités physiques. Je n’ai pas fait du basket ma priorité absolue quand je suis rentrée à l’université, donc ce n’était pas pour moi."

Sa rééducation va débuter

Victime d’une grave blessure lors du dernier match des play-off en mai, avec une déchirure du tendon d’Achille, Laura Henket poursuit sa revalidation. Rapidement opérée, la jeune fille prend son mal en patience. "Je me balade toujours avec ma botte de marche. Je devrais l’enlever dans les prochains jours, raconte Laura Henket. Ensuite, la rééducation et les séances de kinésithérapie pourront débuter. Pour l’instant, tout se passe bien, mais nous verrons comment les choses évolueront dans les prochains mois. Rejouer ? Moi, j’espère pouvoir reprendre les matches en janvier. On dit qu’après une blessure pareille, il faut entre six et huit mois. En janvier, cela fera huit mois. Si je peux reprendre progressivement les entraînements dans les deux derniers mois de l’année, ce sera bien. Maintenant, je ne sais pas si ce sera possible."