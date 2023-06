Un duel Champlon – Longlier B ?

Champlon, troisième la saison dernière à trois unités des promus Bourdon et Heyd, visera le titre cette année. Les renforts arrivent du voisinage et de Tenneville précisément puisque les frères Leboutte, Pirlot et Soroge effectuent le court trajet entre les deux clubs. En plus, Joaquim Valentin reprendra du service. Comme le club conserve tout son groupe, la difficulté de Pascal Leboutte résidera dans la gestion d’un noyau fourni.

Les Rossoneri doivent cependant craindre Longlier B, nouvelle équipe. Le club entend monter en P2 et les joueurs excédentaires du noyau A pourraient faire la différence. Vecmont s’est solidement renforcé également avec Rollin, Neu et Ruelle, venus de Tenneville également. Les Vecmontois veulent atteindre le tour final. C’est aussi l’objectif de Compogne, bonne surprise de la dernière campagne, qui accueille le buteur Simon Ketelle et le revenant Bernard Georges, lequel amènera de l’expérience dans ce jeune groupe.

Houffaloise B pourrait créer la surprise dans cette série. Les jeunes ont pris de la bouteille et la passerelle entre les équipes A et B risque d’être régulièrement empruntée.

Pour le reste, personne ne semble en mesure de rivaliser même si Bourcy et Sibret aimeraient faire mieux que leur 7 et 8e place respective du dernier championnat.

Division 3E

Lierneux en épouvantail

Huit équipes de l’ancienne série D, cinq de la E, un descendant et une réinscription: la réforme du CP donne à la série la plus nordiste une forme inédite.

Dans cette nouvelle configuration, Lierneux fait figure d’épouvantail. Troisièmes la saison passée, les Lierneusiens ont attiré les Sartois Gauthier Boulangé et Julien Demarteau ainsi que Nordine Schmitz, qui a signé 22 titularisations en P2 liégeoise lors du dernier exercice. Avec leur expérience des échelons supérieurs, les jeunes trentenaires auront pour but que cette cinquième saison consécutive en P3 soit la dernière du club du président Émile Bastin.

Favori en 3D l’an dernier, Bomal devra digérer plusieurs départs. Dylan Renard et Cédric Polet ont planté presque la moitié des buts de l’équipe la saison passée (41/85), tandis que Brice Lavet et Christophe Bollette étaient les 2e et 3e joueurs les plus utilisés. Dans l’autre sens, Olivier Houard a misé sur le retour des gars du village (Justin Theate, Martin Bodson et Alexandre Pirlot), tout en prolongeant l’intérim de Roland Debras. On notera également que Bastien Querelle rejoint son frère Simon.

Au rayon des belles histoires, le retour de Thomas Demelenne et Fabian Paulus sous la vareuse mormontoise feront sourire les nostalgiques de La Forge. Il y a dix ans, les deux désormais ex-Melreusiens ont remporté le championnat de P1 avec Mormont. Leur rôle sera d’épauler des gamins qui, pour certains, évoluaient en diablotins à la même époque.

La petite curiosité de l’intersaison nous vient de Rendeux. Le gardien Arthur Catania débarque, mais Axel Leunen n’a pas de soucis à se faire: l’ancien Oppagnois laissera les gants dans le sac pour jouer dans le jeu. Avec la même réussite que son ancien coéquipier Julien Fievet ? Wait and see. J.R. ; L.P.