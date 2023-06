J’attendais impatiemment ce moment. Je n’aurai plus les études en tête pendant quelques semaines. Désormais, j’ai hâte de connaître mon programme sur la route.

Ce n’est pas trop compliqué de combiner des études universitaires avec du sport de haut niveau, qui plus est, dans deux disciplines ?

Je pense avoir rapidement trouvé mes marques. Au niveau scolaire, comme prévu, j’ai étalé mes cours de première année sur deux ans (NDLR: Julia suit des études de kinésithérapie à l’Université de Liège). J’ai passé mon dernier examen mardi. J’ai le sentiment que tout s’est bien déroulé. Sportivement parlant, je prévoyais une année de transition, sans gros objectif particulier, mais en veillant à combiner route et VTT. En VTT, je n’ai pas disputé les manches de Coupe du monde.

Sur route, au sein de la formation féminine U23 des Quick – Step (AG Insurance – NXTG), vous avez déjà participé à plusieurs épreuves avec les élites du top mondial. Satisfaite de votre apprentissage ?

Tout à fait. Évidemment, je suis là d’abord pour apprendre et non viser un résultat. Je découvre un univers totalement différent. J’ai la chance de courir dans une équipe très professionnelle. Que ce soit sur le plan de la gestion de course, du placement dans les pelotons, de la gestion de l’alimentation, j’ai déjà emmagasiné pas mal de choses.

À un moment où le cyclisme féminin est en plein boom ?

Oui, j’en suis bien consciente. Pour les filles, c’est super. Les opportunités se multiplient. Et j’espère que cela ne fait que commencer.

Dimanche, à Izegem, vous entamez vos vacances par le championnat de Belgique sur route avec les professionnelles. Voilà déjà un beau cadeau ?

Il ne tombe pas vraiment au bon moment. Juste après une période où la préparation n’a pas été idéale. Mais comme vous le dites, c’est un beau cadeau. Je suis impatiente de retrouver mes coéquipières. En comptant les filles de l’équipe A, nous serons neuf. Je pense que l’équipe peut réussir quelque chose de bien.

Le parcours vous convient-il ? Il diffère de celui des hommes…

Effectivement, nous ferons notamment l’impasse sur le Kemmel. En principe, il faut s’attendre à une course très rapide. Je manque encore de repères pour définir au mieux le type de parcours qui me convient le mieux, même si j’ai l’impression d’être à l’aise sur les bosses. Peut-être aussi parce que sur ce type de course, le peloton se casse rapidement en plusieurs groupes.

Le national de VTT à Houffalize approche, lui aussi, à grands pas. Avec l’espoir de décrocher un cinquième titre dans la discipline le 23 juillet prochain ?

C’est l’un de mes objectifs majeurs de l’année, bien entendu. Il s’agira de mon premier championnat chez les U23. La concurrence ne devrait pas être trop nombreuse. Un peu plus tard (début août), arriveront les Mondiaux. J’y participerai sans doute. J’ai vu que j’étais retenue pour l’épreuve en relais.