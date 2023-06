Loïc Graindorge, kiné au CC Chevigny, a moins de boulot avec Widar qu’avec De Lie

La différence réside dans le fait qu’au Chevigny, nous partons le jour de la course tandis qu’avec les vététistes, nous sommes souvent sur place deux jours plus tôt. Il est essentiel que les compétiteurs reconnaissent les parcours. Ils bénéficient, évidemment, des soins appropriés.

Vous accompagnez fréquemment les juniors du Chevigny et notamment Jarno Widar. Bon nombre de spécialistes le voient en futur champion du monde. C’est votre avis ?

Je ne me prétends pas spécialiste en la matière, mais je peux dire que ce petit bonhomme a quelque chose de stupéfiant. Quand vous le voyez tout petit, tout frêle, en train d’endosser sa tenue, vous ne pensez jamais que ce gamin va écraser la concurrence. Et pourtant il développe une puissance inouïe.

Vous avez moins de travail avec lui qu’avec votre ancien protégé, Arnaud De Lie ?

(Rire). Eh comment ! Ce n’est pas du tout le même travail. C’est autrement fatigant quand il faut s’occuper de la masse musculaire d’un gabarit comme Arnaud. Mais c’était un plaisir de travailler avec lui. J’ai eu la chance de suivre sa progression. Combien de fois n’avons-nous pas traversé toute la Belgique pour aller rouler en Flandre ?

Vous avez suivi sa revalidation depuis sa chute à Dunkerque ?

Pas vraiment, mais physiquement, je ne pense pas qu’il gardera des séquelles. Par contre, je me demande s’il continuera à prendre tous les risques dans les sprints. Vous me direz qu’un Jakobsen a failli y perdre la vie et qu’il sprinte de plus belle, mais aujourd’hui, une arrivée massive sans chute constitue une exception. Toutes les équipes roulent à bloc pour trouver l’ouverture, et ce qui m’énerve le plus, vous avez des gars qui se retournent sans cesse pour voir si leur leader est bien derrière. Ajoutez à cela une configuration des derniers km souvent piégeuse. Tous les ingrédients sont réunis pour que ça vire au chaos. Il est urgent que les responsables et organisateurs prennent des mesures devenues indispensables.

En plus d’Arnaud, un autre coureur vous a-t-il plus spécialement marqué ?

Le vététiste liégeois Pierre de Froidmont. À la fois par son énorme progression sportive, mais aussi par son côté humain. C’est une belle personne, qui s’intéresse aux autres.