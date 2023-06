La folle remontada d’Hadrien et Nathan, U13 d’Arlon

Les plus fidèles supporters du clan Thieltgen, Alice-Anne, la maman, Cyprien et Flavien, les deux autres frères, tout aussi férus de tennis, ont suivi la rencontre jeu par jeu, au fur et à mesure des SMS envoyés à chaque changement de côté par le papa-coach.

Ce titre ne peut que ravir Anne Vanloo, la présidente-directrice sportive du club de la rue des Mélèzes, les U13 étant une année charnière qui ne peut briller que par un travail de formation en profondeur, réparti sur plusieurs années.

Hadrien, vous êtes le capitaine de cette équipe, comment avez-vous vécu cette rencontre ?

Bien sûr, il y avait de l’excitation et de la pression, ce n’est pas tous les jours que l’on joue une telle finale. Nathan, notre premier joueur, n’a pas démérité, mais s’est incliné contre un joueur très régulier, plus fort que lui. J’ai débuté mon simple difficilement, mais j’ai retrouvé petit à petit mon tennis pour m’imposer. À une victoire partout, le simple de mon petit frère Èmilien comptait pour du beurre (il l’a quand même remporté même s’il est toujours U11), car c’est le double qui allait être déterminant. Avec Nathan, on a débuté notre double de manière catastrophique en étant menés 6/2 4/0. On était dépité. Mon père nous a fait changer de tactique: nous nous sommes montrés plus offensifs en allant intercepter les échanges à la volée. Cela a super bien marché. On est remonté à 4-4, on a gagné le deuxième set 7/5, puis le supertie-break 10-8. On a eu la rage. Cela restera à jamais un grand souvenir, même si c’était un peu triste de voir nos adversaires et les nombreux spectateurs de Spy aussi dépités.

D’où vous vient cette passion pour le tennis ?

Mon père a toujours été un grand fan de tennis, il nous a transmis sa passion. En dehors de l’école, nous pensons tout le temps tennis. J’ai cinq séances d’entraînement par semaine et quand je suis à la maison, j’en profite pour jouer avec mes frères sur le terrain en gazon synthétique qu’on a installé dans le jardin.

Quelle est la suite du programme ?

Nous allons participer aux tournois de la province, Arlon, Halanzy, Neufchâteau… Cyprien, mon grand frère et moi, partirons faire deux semaines de tournois en France, dans un stage organisé par notre club luxembourgeois de Bonnevoie. Mais le grand rendez-vous, déjà bloqué dans nos agendas, c’est le tour final francophone du mois de septembre où nous affronterons les équipes U13 championnes des autres provinces.