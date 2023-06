José Jeunechamps passe de Virton à Dender : "J’ai besoin de stabilité"

José Jeunechamps, c’est Damien Broothaerts qui a entrouvert la porte pour vous permettre de vous ajouter au staff de Dender ?

Pas spécialement. En fait, avec Timmy Simons, on ne s’est jamais véritablement côtoyé, mais on a énormément de respect l’un pour l’autre. L’an passé, j’ai déjà failli travailler avec lui puisqu’il était sollicité par Seraing. Seulement, il pensait que je n’avais aucune intention de redevenir T2. Damien et Dany lui ont expliqué que ce n’était pas le cas.

Cela ne vous dérange donc pas de reculer d’un cran dans la hiérarchie ?

Non. Je dirais même que ça m’arrange un peu. En tant qu’adjoint, vous ne devez penser qu’au foot. L’entraîneur principal, lui, a d’autres tracas ; il faut même qu’il soit un peu politicien au sein d’un club. J’avais deux propositions concrètes, deux projets intéressants, La Louvière et Dender, mais le T1 louviérois me connaît moins que Timmy qui souhaitait professionnaliser davantage son staff. Je sais que ça peut paraître bizarre de repasser dans le rôle d’adjoint, mais je suis quelqu’un de bizarre (rires).

Et quelqu’un qui cherchait davantage de stabilité et de sérénité ?

C’est exactement ça. Mouscron, Seraing, Virton: je viens de vivre deux années pour le moins compliquées. À Dender, je retrouve un club stable, des gens stables, de la rigueur flamande. Notez qu’à La Louvière, sur ce plan, cela me semblait très intéressant aussi.

Votre contrat chez les Vert et Blanc prend officiellement fin le 30 juin. Si Virton vous avait demandé de poursuivre, vous l’auriez fait ?

Au début, juste après le championnat, oui. Mais par la suite, ça a commencé à tourner à rien. Nous étions sans nouvelles. C’est triste et regrettable. Malgré la relégation, j’ai pris beaucoup de plaisir à Virton, j’ai côtoyé des gens qui restaient positifs malgré la situation. Quelque part, je comprends Flavio Becca qui en a sans doute assez d’investir à fonds perdus depuis deux ans. De plus, on est dans une commune qui n’a plus les moyens d’investir dans le foot. C’est compliqué, mais je me rends compte que c’est compliqué un peu partout dans le foot belge.

Et pas à Dender ?

Ma première impression, c’est que je rejoins un bon petit club, modeste mais avec la volonté de grandir peu à peu. Les premiers signaux sont positifs. Et on sent directement qu’une structure flamande est en place.

Avec quelles ambitions ?

Grandir, comme je l’ai dit. Reste dans la dynamique des récents play-down où Dender a eu le meilleur bulletin. J’espère que Virton, de son côté, pourra repartir du bon pied et revenir rapidement dans le foot professionnel. C’est une région qui le mérite.

Faute professionelle et gros gâchis

Quel sera votre plus gros regret concernant Virton ?

Le point qu’il nous a manqué pour décrocher le maintien. En dix journées de play-down, reprendre neuf unités sur Genk B et se dire qu’on échoue si près, c’est rageant. Et cela se joue à des détails. Un penalty raté contre Deinze, une décision arbitrale contre Lommel et j’aurais peut-être dû demander qu’on écarte le précédent staff plus tôt. L’entraîneur, qu’il descende ou pas, finit toujours bien par retrouver un club, mais l’homme, lui, est touché. Une relégation, ça fait tache sur un CV, dans une carrière. Quand je repense aux erreurs qui ont été commises, cela relève de la faute professionnelle. Je connais plus ou moins le budget dont disposait l’Excelsior cette saison et ne pas se sauver avec un tel montant, c’est un sacré gâchis. Il y avait largement de quoi faire bien mieux.