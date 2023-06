Arnaud Noirhomme, lui, dont le papa, Alain, est originaire de ce même coin d’Ardenne, de Fays précisément, se taille peu à peu une belle réputation dans le milieu cycliste provincial, mais pas uniquement.

S’il vit à Halanzy, Arnaud possède la double nationalité belgo-grand-ducale par sa maman. C’est d’ailleurs chez nos voisins qu’il a effectué ses premiers pas en compétition. Avec succès, puisque le garçon a été repris en sélection nationale, participant ainsi à plusieurs épreuves à l’étranger.

Aujourd’hui même, sous le coup de 17 h 06, ce jeune athlète longiligne (1,80 m pour 66 kg) disputera le championnat national du Grand-Duché contre-la-montre. Ils seront 25 à concourir sur la distance de 7,1 km à Merbourg. Samedi, Arnaud remettra le couvert, dans la course en ligne cette fois.

"Je n’ai qu’un objectif en tête, la victoire, dit-il. En 2021, j’étais passé à deux doigts du titre, avec une deuxième place."

Cette année, tout comme l’Aubangeois Yanis Molter, lui aussi candidat au titre sur route chez les plus jeunes samedi, Arnaud Noirhomme a endossé le maillot du CC Chevigny. Et à ce jour, il ne peut que s’en féliciter. "Je restais sur une saison décevante. Il me fallait du changement ; ça se passe bien au Chevigny. Je suis content de retrouver une mentalité qui me plaît. Les contacts sont chaleureux. C’est important. Il me manque juste une victoire ", note celui qui est encore passé tout près à Bertrange (2e) dimanche.

Pour l’étudiant de l’athénée de Virton, le moment est venu de combler cette lacune et d’enrichir la collection de maillots de sa nouvelle équipe. Même si ce ne sera que pour quelques mois, puisque, dès janvier, il franchira un palier important, après avoir intégré les juniors.