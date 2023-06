Mathieu Fivet, coach de l’année en Régionale 1 dames

Ce vendredi, l’AWBB a remis ses prix annuels récompensant les meilleurs joueurs et entraîneurs de la saison. Chez les dames, pour la Régionale 1, Mathieu Fivet faisait partie des trois nominés pour le titre de coach de la saison. En lutte avec les mentors de Huy et Ottignies, deux équipes ayant terminé sur le podium, le coach de Rulles a remporté le trophée. Pour leur première saison à ce niveau, avec un effectif très jeune, les Rullotes sont parvenues à se sauver et seront donc toujours en R1 la saison prochaine. Une belle récompense pour Mathieu Fivet qui repartira pour un tour à la tête de cette équipe. "Dans un sport collectif, une récompense individuelle n’a aucune raison d’être sans un réel travail d’équipe, confiait-il. Un merci énorme aux filles pour cette saison et merci aussi à nos supporters."