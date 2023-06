Le football pour sortir les demandeurs d’asile de leurs tracas quotidiens

C’est un tournoi de sixte pas tout à fait comme les autres qui s’est déroulé samedi dernier dans les installations de Harre (Manhay). À l’initiative de Walters Menkiawi, assistant au centre Croix-Rouge de Manhay et entraîneur au sein du club de Harre-Manhay, des dizaines de réfugiés sont venus des quatre coins de Wallonie pour taper dans le ballon le temps d’une journée. Douze équipes étaient de la partie et, pour la petite histoire, c’est celle de Rocourt qui s’est imposée. Tout s’est globalement bien passé et le parrain de l’épreuve, l’Unioniste Lazare Amani, est reparti avec le sourire. "Je voulais vraiment être présent, car ce tournoi est une belle initiative, glissait-il. Le football est un sport populaire qui permet à tous, à des degrés divers, de rêver un peu."

Certes, il y a eu quelques moments de tension, ici et là. Avant la demi-finale entre Bierset et Harre-Manhay, l’arbitre, Aziz, a d’ailleurs convoqué tous les joueurs au centre du terrain avant de donner le coup d’envoi. "Ce que je leur ai dit ? Qu’ils devaient faire preuve de fair-play et montrer qu’ils savent jouer au football, confie celui qui officie, lui aussi, au centre Croix-Rouge de Manhay. Je leur ai dit que s’ils voulaient se battre, il y avait un gala de boxe prévu en soirée à Herstal. Quand on monte sur un terrain de foot, c’est pour jouer au foot. Nous avons disqualifié deux équipes en matinée, en raison de leur attitude. Et nous avons repêché deux équipes au comportement exemplaire pour les remplacer, car le fair-play passe bien avant la compétition."

Une quinzaine de nationalités représentées

Deux équipes exclues d’un tournoi de sixte, ce n’est pas banal. Mais cela n’empêche pas Walters Menkiawi de dresser un bilan positif de cette troisième édition. "Il n’y a pas eu de gros dérapage, dit-il. Mais, à la Croix-Rouge, quand cela commence à discuter, on ne cherche pas à savoir qui a tort et qui a raison. C’est pourquoi nous avons exclu deux équipes sans chipoter. Ces petites tensions s’expliquent, bien souvent, par la barrière de la langue. La communication règle nombre des conflits, or sur un tournoi comme celui-ci, une quinzaine de nationalités sont mélangées. Le dialogue n’est pas toujours facile. Puis ces garçons, qui vivent dans un centre depuis plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains, ne parviennent pas toujours à canaliser leur énergie. Il leur arrive d’être à fleur de peau. C’est humain."

Ce tournoi s’inscrivait dans le cadre du projet "Younited Belgium", porté, entre autres, par l’Union belge de football et qui mise sur l’intégration de "sans-abri" et "sans-chez-soi" par le biais du football. "Le but du tournoi est, d’une part, de sensibiliser les personnes de la région aux problématiques de la demande d’asile, explique Walters Menkiawi. Et, d’autre part, de favoriser l’intégration des demandeurs d’asile à travers le football. Ce sont de chouettes garçons, pour la plupart, mais beaucoup sont déracinés, ont un avenir incertain. On essaye de les sortir un peu de leurs inquiétudes quotidiennes. Dans un centre comme celui de Manhay se créent de belles histoires. Je peux citer en exemple le cas d’Oumar, un jeune Guinéen qui est devenu champion de bodybuilding. Mais il ne faut pas oublier que plus de la moitié des demandeurs d’asile restent sur le carreau. Il est toujours difficile, même après plusieurs années dans le métier, d’annoncer à une famille que la période d’accueil va se terminer. Chaque au revoir est un déchirement, car chaque personne est unique. On ne pourra jamais s’y habituer."