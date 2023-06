Interclubs : quelques beaux éclairs dans une grisaille générale

Les dames plus de 25 ans de Marche ont franchi l’avant-dernier écueil avant de jouer une véritable finale dimanche prochain en banlieue anversoise. Après avoir battu Beringen sans grande difficulté 5-1, elles devront batailler ferme pour renouveler leur titre de championnes de Belgique de Division 1 et de ne pas se contenter d’un titre de vice-championnes qui leur est d’ores et déjà assuré. Les autres équipes de nationales de la province se sont toutes inclinées, à l’exception de Virton (match nul positif), mais avec les honneurs, même si les doubles ont joué des vilains tours aux dames d’Halanzy et d’Arlon. Le Lac Messancy perd une deuxième fois en réalisant un nul défavorable, la suite du championnat leur réservant deux rencontres extrêmement coriaces.

Garisart atomise Neufchâteau en Régionale 1

En Régionale 1, le derby luxembourgeois entre les Arlonais de Garisart et les Chestrolais de Neufchâteau a tourné court en faveur de l’équipe du coach Henri Jacquemin. Les frères Meulemans et leurs coéquipiers traverseront la région Namur-Luxembourg dimanche prochain pour tenter de décrocher le titre en défiant La Bruyère.

Deux autres clubs, peu habitués à ce genre d’honneur, seront sur les dents le week-end prochain. Les banlieusards arlonais de Waltzing évolueront sur leurs terres, tant en Division 2 qu’en Division 3 pour décrocher deux titres régionaux qui marqueraient à coup sûr l’histoire du petit Poucet des trois clubs arlonais.

Dans le grand nord provincial, Wellin jouera la finale en jeunes filles U17, tout comme Marche en jeunes filles U13, alors que Garisart et Libramont se livreront dans un derby provincial en jeunes filles U15.

On suivra également plusieurs équipes qui essaieront de poursuivre l’aventure des interséries en décrochant une place en finale: Wellin et Manhay en messieurs Division 5, La Roche en messieurs Division 6 et Marche en jeunes gens U15.