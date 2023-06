À Harre-Manhay, Diouf a arrêté de jouer à la "baballe"

Où il reste resté trois ans, au total. Et trois ans dans un centre, c’est long. "Je me suis retrouvé là tout seul du jour au lendemain. Je ne savais pas quoi faire, dit-il. J’ai rapidement demandé à une dame s’il y avait un terrain de foot dans le coin. Et je venais taper la balle tout seul, à Harre."

Les dirigeants du club n’ont pas tardé à s’intéresser à ce grand gaillard qui avoisine le mètre 90. "Même pas trois semaines après mon arrivée, je débarquais dans le club, se souvient-il. J’ai commencé avec les U21, mais Georges Chimento, l’entraîneur de l’équipe première, m’a assez vite repéré. Il m’a convoqué pour la première fois pour un match à Aye et m’avait donc demandé de ne jouer que 45 minutes en juniors la veille, à Waha. Quand l’entraîneur des U21 a voulu me faire sortir à la mi-temps, je lui ai dit que je voulais terminer le match. Ce que j’ai fait. Le lendemain, M. Chimento m’a demandé si j’étais sorti à la mi-temps. J’ai répondu ‘‘oui’’. Et il m’a fait jouer les 90 minutes. Ma ‘‘carrière’’ en Belgique était lancée", sourit celui que tout le monde appelle "Diouf".

Aujourd’hui, il est installé à Liège et travaille pour l’entreprise Eloy de Sprimont. "Quand je suis arrivé au centre de Manhay, je ne savais pas ce que j’allais devenir, dit-il. J’ai participé à beaucoup de formations, j’étais demandeur. Et le foot me permettait aussi de m’aérer l’esprit. Au centre, on jouait tous les jours. Là-bas, c’est la Coupe du monde, il y a beaucoup d’engagement (rires). Quand il y a des tournois, entre différents centres, c’est souvent chaud, parce que tout le monde veut ramener la coupe à la maison. C’est toujours une fierté de revenir au centre avec le trophée et de le déposer sur le bureau du directeur. On a l’impression de défendre la nation, en quelque sorte."

"Je dois énormément aux membres du club"

Le solide défenseur sénégalais avoue qu’il a dû adapter son jeu, depuis qu’il foule les terrains luxembourgeois. "Si j’avais continué à jouer comme au Sénégal, j’aurais déjà pris quatre ou cinq cartes rouges, avoue-t-il. Or, pour l’heure, mon compteur reste vierge dans ce domaine. Le jeu est assez différent ici. Au Sénégal, je suis passé par l’académie Aspire. On s’entraînait tous les jours sur synthétique et on nous interdisait de dégager. Quand je suis arrivé à Harre-Manhay, on m’a vite rappelé à l’ordre. Combien de fois notre capitaine, Maxime Lesenfants, m’a crié de ne pas jouer ‘‘à la baballe’’ ? (rires). Ici, c’est le risque zéro ! J’ai donc appris à mettre des diagonales."

Barry Diouf quittera-t-il un jour Harre-Manhay ? Pas sûr. "Ce serait très difficile de partir, Harre-Manhay est devenu ma maison, ma deuxième famille. Je dois beaucoup aux membres du club, qui m’ont aidé énormément. Et comme les dirigeants sont ambitieux, j’ai encore moins de raisons d’aller voir ailleurs."

Nous avons profité de notre rencontre avec le joueur sénégalais pour déposer sur la table la question du racisme. Barry Diouf y avait été confronté lors d’un récent match de championnat en P2C. "Mon adversaire m’avait traité de ‘‘sale noir’’, mais je différencie l’insulte proférée sur le coup de l’excitation du véritable racisme, auquel je n’ai quasiment jamais été confronté depuis mon arrivée en Belgique. Pendant un match de football, on ne s’échange pas que des politesses. Le joueur en question et le club concerné m’ont présenté leurs excuses et je les ai directement pardonnés. Le club voulait virer son joueur, mais j’ai dit au dirigeant qui m’a contacté qu’il ne méritait pas une telle sanction. Je suis musulman et le pardon fait partie de ma philosophie. Si je croise à nouveau ce joueur sur un terrain, je n’hésiterai pas à lui taper dans la main."