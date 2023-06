L'Open d'Arlon, c'est le plus beau rendez-vous tennistique de la province

À l’heure actuelle, huit joueurs classés aux environs de la 300e place mondiale sont répertoriés dans les inscrits qualifiés pour le tableau final. La garantie est là de voir de belles rencontres, d’autant plus que le niveau global du tennis mondial a, paradoxalement par rapport à la retraite de Roger Federer, et au déclin des Nadal, Murray, Del Potro et autres, n’a jamais été aussi fort. Aujourd’hui, il n’est pas rare de voir des joueurs classés au-delà de la 100e place, accrocher les plus grandes stars mondiales.

Avec le n° 1 mondial junior ?

On ne connaîtra la liste définitive des engagés que la veille du tournoi en soirée au niveau des qualifications et un peu plus tard, pour le tableau final. Un seul belge est assuré d’avoir sa place dans le tableau final, le Verviétois Simon Beaupain. Le Daviscupman luxembourgeois Alex Knaff fait aussi partie des heureux élus. Les deux joueurs ont la particularité d’avoir été formés partiellement sur les courts de Garisart: Beaupain, il y a quelques années, Knaff lorsqu’il usait ses premières paires de chaussures de tennis en mini-tennis. Au gré des désistements et de la distribution des wild-cards, on devrait pouvoir admirer la progression de joueurs comme les Anversois Tibo Colson et Alexandre Blockx, ce dernier vainqueur de l’Australian Open Junior en janvier 2023 et n°1 au classement mondial junior. Le grand espoir grand-ducal Chris Rodesch devrait être aussi de la partie.

Sur le plan local, il faudra attendre la distribution des wild-card pour voir si les Louis Herman, Louis Van Herck, Yannick Vandenbulcke ou encore Mathias Meulemans, recevront des wild-cards, ces invitations à discrétion des fédérations hôtes et des organisateurs.

Joachim Gérard en exhibition

À côté des rencontres, les organisateurs et le nouvel exploitant du Mouton Noir, mettront comme à leur habitude, les petits plats dans les grands pour mettre joueurs et spectateurs dans des conditions optimales. Traditionnellement, la finale du dimanche après-midi, le 2 juillet, est précédée par une exhibition. Cette année, c’est le tennis en fauteuil roulant qui sera mis à l’honneur avec la participation du champion de Belgique et n°4 mondial, Joachim Gérard. Les spectateurs pourront en profiter pour échanger quelques balles avec lui.

Tout est prêt pour que la fête annuelle du tennis puisse débuter. Reste à voir si les Belges brilleront autant que lors de la dernière édition où deux compatriotes s’étaient affrontés en finale. Raphaël Collignon s’était imposé contre Gauthier Onclin.