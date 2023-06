La Melreusienne, active à Charleroi depuis deux saisons, va donc rejoindre un des cadors de SuperLeague. "Une superbe opportunité, confie celle qui est en plein milieu de sa session d’examens. Maintenant, quand OHL est venu aux nouvelles, je ne me suis pas dit qu’il s’agissait de la chance de ma vie. J’ai pris le temps d’analyser les avantages et les inconvénients de ce transfert. Et au final, j’ai décidé de relever le challenge. Cela fait quelques années désormais que j’ai l’occasion d’avoir du temps de jeu à ce niveau, que ce soit avec Genk ou avec Charleroi. Ici, je sais que je vais continuer à progresser, mais que je vais devoir bosser."

Comme deuxième gardienne

C’est comme deuxième gardienne que la jeune fille a signé avec OHL. " Cela ne me fait pas peur et je connais mon rôle. Je veux aider l’équipe, raconte-t-elle. Pourquoi avoir accepté ? Parce que c’était l’occasion de faire un pas en avant et de découvrir quelque chose de nouveau. Le but, c’est toujours de jouer le plus haut possible et OHL, cela va être un monde plus professionnel que ce que j’ai pu connaître à Charleroi. Cela fait deux saisons que le club louvaniste termine à la deuxième place. Le but, c’est de ne pas toujours finir deuxième.

Si Joséphine Delvaux a signé à OHL, pour un an, elle ne va pas laisser tomber ses études pour autant. "J’ai toujours combiné les deux et cela ne va pas changer, dit Joséphine Delvaux. La seule différence, c’est que du côté d’OHL, nous nous entraînerons le matin la saison prochaine. C’est un rythme différent de ce que j’ai connu jusqu’à présent, mais j’ai toujours su m’adapter. Je ne vois pas pourquoi cela changerait la saison prochaine."

Après un passage à Genk, Joséphine Delvaux, 22 ans au compteur, avait finalement décidé de découvrir Charleroi. Pendant deux ans, celle qui est aussi passée par le Standard chez les jeunes a connu le bas de tableau tandis que Genk, son ancien club, parvenait à atteindre les play-off. Genk a aussi atteint la finale de la Coupe de Belgique. Alors, Joséphine Delvaux a-t-elle des regrets d’avoir rejoint Charleroi ? "Non, je n’en ai absolument aucun, assure l’intéressée. J’ai passé deux superbes saisons à Charleroi. C’est vraiment un club génial, avec une ambiance très familiale. D’un point de vue sportif, cela n’a pas été deux saisons faciles, mais ce sont deux années durant lesquelles j’ai énormément appris. J’ai appris la solidarité, le fait de ne pas baisser les bras. Et je sais que cela me servira pour la suite. Je n’aurai que des bons souvenirs de Charleroi.”

"Jeune, mais expérimentée"

Dans les rangs d’OHL, on se félicite de ce transfert. "Joséphine est une jeune gardienne, mais qui a déjà l’expérience de la Super League, note le coach Jimmy Coenraets. Elle connaît la compétition, elle connaît aussi une partie du groupe grâce aux équipes nationales de jeunes. Et Joséphine a un très bon jeu au pied."