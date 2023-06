Durbuy et le cyclisme: le début d'une belle histoire?

"J’espère vraiment prolonger, dit-il. Nous avons ici un parcours exceptionnel tracé dans un cadre magnifique. Qui plus est, la sécurité y est vraiment maximale. Surtout avec la suppression de la descente de Warre au profit de la grand-route."

Présent à Houffalize avec la Chouffe Classic, le Roc d’Ardenne et une manche de Coupe du monde de Gravel (le 26 août prochain), Golazo, par contre, n’a pu prévoir une étape du "Renewi Tour", nouvelle appellation du Binckbank Tour, cette année en Luxembourg, ni même en Wallonie. "Parce que nous avons dû réduire l’épreuve de deux jours, mais il est entendu que nous reviendrons en Luxembourg en 2024", affirme Christophe Impens.

"Le plus beau circuit de Belgique"

Bart Maerten, le directeur de La Petite Merveille à Durbuy, croise déjà les doigts pour que la prochaine édition soit aussi couronnée de succès: "Question météo, nous sommes à nouveau bénis des dieux, dit-il. Sur le plan sportif, tout le monde me dit que nous avons le plus beau circuit de Belgique."

Alors, peut-on s’attendre à vivre bientôt un championnat national à Durbuy ? "Nous sommes preneurs pour tout ce qui permet de mettre Durbuy en vitrine", insiste Bart Maerten.

Une étape du Tour de Belgique représente un investissement de 40 000 € sans compter l’appui humain.

Philippe Bontemps, le bourgmestre durbuysien, évoque les retombées touristiques et économiques d’un tel événement, à court et à long terme, assurant que "la Ville continuera à seconder au mieux ces initiatives à la fois sur le plan de la logistique et de la sécurité, en veillant notamment à l’entretien des routes".