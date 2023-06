Samedi soir, aux Golden Series de Ciney, la Famennoise Chloé Herbiet a de nouveau réalisé un excellent chrono. Sur 3 000 m cette fois, où, bénéficiant du concours de la championne d’Europe en salle, Élise Vanderelst, qui a pris le rôle du lièvre de service (mais tout de même fini la course devant), l’athlète du Waco a explosé un record personnel qu’elle avait battu le 13 mai dernier. Avec un chrono de 9.12.59, elle s’est carrément améliorée de 18 secondes ! Elle signe ainsi la 3e performance belge de la saison sur la distance.

Records provinciaux pour Thomas et Sendo

Dans la même course, Juliette Thomas (3e) a aussi amélioré son record personnel, le portant à 9.22.14, 5e performance belge de l’année et nouveau record provincial (le temps d’Herbiet, affiliée à Waremme, hors de la province, ne peut être considéré comme un record provincial). Sur 200 m, l’Arlonais Deodato Sendo a amélioré son propre et récent record provincial en cadets, passant de 22.76 à 22.38. Il n’est plus qu’à quatre centièmes du record francophone. Sur 800 m, Malia Jacquemin (ACD), avec un chrono de 2.15.19, s’est rapprochée très sérieusement du record provincial cadettes, détenu depuis 2004 par Charlotte Mahieu (2.13.40). Sur la même distance, Lucie Grandjean (BBS) a signé un très bon temps de 2.09.51, à un peu plus d’une seconde de ses 2.08.22 de 2022, qui l’avaient installé dans le top 3 provincial toutes catégories. Enfin, sur 1 500 m, le scolaire Grégoire Poncelet (ACD) s’est amélioré de 11 secondes. Avec un chrono de 4.06.12, il est aux portes du top 10 provincial dans la catégorie.

Wintquin prend le record de Tshilumba

Toujours à Ciney, sur 200 m, la Lierneusienne Maya Wintquin, avec un temps de 24.63, a amélioré de deux centièmes le record francophone cadettes que détenait l’ex-Dampicourtoise Tiffany Tshilumba depuis 2011. C ‘est aussi la 3e performance européenne de la saison dans cette catégorie.

Till Joly brille au Grand-Duché

Till Joly, cadet de l’ACD, s’est distingué au championnat grand-ducal d’épreuves combinées. En explosant le record national de l’octathlon U16 (5 060 pts pour 4 693 précédemment) et en améliorant aussi le record de son pays sur 100 m haies (14.13). Son temps constitue aussi un record provincial de la catégorie. Notons cependant qu’entre 1977 et 2019, le 100 haies se courait sur des haies plus hautes en cadets (91,4 cm pour 83,8 désormais) et en ce sens, la performance de Nicolas Clément en 1995 (14.17) peut donc être considérée comme meilleure encore.