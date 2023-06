Florine Gaspard double championne de France

Les championnats de France se sont déroulés cette semaine à Rennes et la Bastognarde Florine Gaspard, sociétaire du Cercle des nageurs de Marseille, a confirmé qu’elle est la reine de la brasse dans l’Hexagone. Sur 50 comme sur 100 m brasse, elle s’est en effet imposée en finale, devançant à chaque fois Coralie Bonnet et améliorant de surcroît d’une demi-seconde son record personnel sur la plus longue des distances (1.07.21). Elle n’est plus très loin du record de Belgique de Fanny Lecluyse (1.06.97). L’Ardennaise peut maintenant préparer sereinement les prochains championnats du monde (Fukuoka, du 14 au 30 juillet).