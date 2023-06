Et ces ex-poètes bertrigeois, unis comme des légionnaires, ne sont pas disparus. Contrairement à ceux du chef-d’œuvre du réalisateur Peter Weir, avec Robin Williams en vedette, en 1989. Au contraire, ils étaient tous ravis de ces retrouvailles.

Le soleil généreux baignait samedi la pelouse du stade Jules Guillaume. Une foule assez colorée et enjouée (environ 250 spectateurs) a aussi apprécié cette revue des troupes qui sentait bon la plus prestigieuse époque de feu l’Entente bertrigeoise.

Quelques organismes d’anciens, qui n’avaient plus chaussé les boots depuis des années, ont fameusement trinqué. Demandez à Grégoire, Simonis ou à Ben Joly, sortis exténués, l’état de leur musculature ce matin…

Mathieu Zanelli, Franky Martins de Sa et Axel Istace étaient les géniaux instigateurs de cette manifestation. Et ils avaient drôlement bien fait les choses en recrutant une sélection du Centre-Ardenne assez prestigieuse où on dénombrait entre autre Thomas Lefort, Simon Poncelet, les frères Jourdan, Robinet, Max Gourmet, Bolle, Grandjean, Giboux, Lempereur, Nkokolo, Marchal, Toussaint.

Bertrix avait réussi à rameuter du beau monde pour matcher cette sélection: Zanelli, Istace, T. Lefort, Vandermaelen, Simonis, Guillaumin, Martins de Sa, Ben Joly, Moing, Villalba, Ranson, Copette, Prévot, Derhet, Grégoire. Kevin Guillaume et Fred Lebe, légèrement blessés s’étant mués en coachs bienveillants.

Un bénévole pour l’égalisation

Le score de ce match de gala importe peu. Sachez seulement qu’on y a vu quelques jolies constructions et que les deux équipes se sont équitablement partagé les quatre buts. Villalba, auteur d’un joli slalom ouvrait le score pour l’Entente. La sélection répliquant par M. Toussaint et M. Giboux (1-2). En fin de match, l’Entente fit monter au jeu, en guise de remerciement, un bénévole de la première heure. Et c’est sans beaucoup d’opposition que Greg Renaud parvint à égaliser pour les Rouge et Bleu. Le nirvana pour ce garçon dévoué. Scellant ainsi un partage qui sied à ce genre d’opposition tout amicale.

Les agapes pouvaient dès lors commencer (avec une bonne centaine de réservations pour le barbecue) et elles se terminèrent tard dans la nuit. C’est dire le succès incontestable de cette heureuse initiative.

Vite dit

Émotion Germain Sorée, sans qui l’Entente n’aurait jamais réussi un tel parcours, a encore prouvé sa sensibilité. Plusieurs franches accolades empreintes de reconnaissance des anciens lui ont fait couler moult fois des larmes d’émotion.

Souvenir Le souvenir de deux serviteurs de l’Entente des années 2000, tous deux décédés, a été évoqué. Olivier Boclinville, le bourgmestre d’alors, qui a amené son beau-père, Germain Sorée en leader du club et Fabian Istace, l’échevin des Sports d’alors, qui fut la clé de voûte du club des supporters.

Trois souliers d’or Pas moins de trois Souliers d’or étaient présents: Kevin Guillaume, Thomas Lefort et Nathan Copette, tous passés un temps par Bertrix. Alex Lecomte et Jacques Beckers, aussi récipiendaires de la godasse dorée auraient dû compléter le quintet. Mais d’autres obligations les ont contraints à décliner.

Les sardines Bonne idée d’avoir ressorti à la sono les célèbres sardines, le tube de Patrick Sébastien, pour ponctuer les buts locaux. Il a été entendu des dizaines de fois à chaque but de l’Entente à domicile.

Ils l’ont dit

"Comme mes gamins"

Germain Sorée (président à l’époque glorieuse): "Je tenais vraiment à venir. Je n’ai que de bons souvenirs de cette époque. De ce titre en Promotion et de cette magnifique 3e place en D3. L’accueil des joueurs m’a vraiment ému cet après-midi. Je les considérais presque comme mes gamins. Je vois qu’ils n’ont pas oublié. Ce fut une belle épopée, j’ai passé dix années magnifiques dans ce club."

"De chouettes souvenirs"

Sylvie Lebe (épouse de Fred Lebe): "Une belle organisation et je suis très contente de me retremper dans cette chaleureuse ambiance. On avait vraiment formé un bon groupe avec les compagnes des joueurs et leurs enfants. Mais Dieu ce que la route m’a paru longue ce jour depuis Aywaille ! Je n’avais pas le souvenir de ça. Fred a abandonné le foot, il se consacre à la gestion de son solarium et travaille aussi dans l’immobilier."

Que sont-ils devenus ?

Si la sélection recrutée ne comportait que des joueurs en activité, quelques anciens de l’Entente sont encore sur les grounds. Simonis, Ranson (en dépannage à Burdine), Derhet, Grégoire ont raccroché. Joly coache Herve en P2 liégeoise. Istace va garder les filets de Libin, Moing évolue cette saison à Bogny avec Guillaumin. Lefort a rejoint Ethe, Villalba a, lui, rejoint Givry. Copette, comme Vandermaelen, poursuit à Habay. Martins de Sa a rejoint Gedinne en P2 Namuroise et Guillaume est à Bastogne.