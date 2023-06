Delhalle à Habay: Nicolas Navet en solitaire pour un triplé et une première cette année

S’il avait pris la 2e place du classement général de ce challenge Delhalle l’an passé (derrière El Metoui), Nicolas Navet n’avait pas encore pris part à la moindre manche en 2023. La faute à une blessure aux adducteurs lors du marathon de Paris début avril. "J’ai dû lever le pied, puis j’ai repris progressivement fin avril, ajoute le kiné de Virton. Ce dernier mois, je me suis bien entraîné. Je n’ai pas fait de compétition, mais je n’en ai pas besoin pour savoir à quel niveau je me situe. Mes sensations à l’entraînement me suffisent pour évaluer mon niveau de forme et j’étais confiant avant cette course."

Amis d’enfance sur le podium

Derrière Navet et Elmatougui, c’est un autre régional de l’étape, ami d’enfance de Nicolas Navet d’ailleurs, qui a pris la 3e place. François Kutten, de Chantemelle, fort bien revenu dans la deuxième partie de la course, a devancé le Brabançon Nicolas D’Harveng, leader du challenge, de 54 secondes et Abdeslam El Metoui de près de deux minutes. Victor Bruwier, Ahmed Majnioui, Yves D’Harveng et les Luxembourgeois Jean-Luc Bodeux et Nicolas Maron complètent, dans l’ordre, le top 10.

Première dame et 14e au général

Chez les dames, c’est l’Anversoise Charlotte Van Hese qui s’est imposée. Largement de surcroît en réussissant à prendre la 14e place du classement scratch. Avec un chrono de 1 h 19.05, elle a devancé l’Auxerroise Lelia Lecoquet (1 h 27.56) et la Gaumaise Céline Lebrun (1 h 29.27).

La course des 7 km, baptisée "Mini-Forges" a été remportée par le Meusien Sébastien Laurier devant les Gaumais Myrian Henrotte, Antonin Rossignon et Mathéo Ladang. On notera aussi la jolie 5e place du prometteur Damien Pechon (15 ans), sociétaire de l’AC Dampicourt. Chez les dames, l’athlète bertrigeoise Ève Delmée a devancé la Bruxelloise Dorothée Cupers et la Gaumaise Sarah Robin.