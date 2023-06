Thomas, Lambert, Wérard, Moutschen… Qui seront les bonnes pioches du mercato en D3 ?

Habay, lui, continue à regarder vers le haut. Dans une série débarrassée de l’ogre rochefortois, les Gaumais n’entendent pas faire de la figuration. Samuel Petit a décidé de rajeunir les cadres: les trentenaires Grévisse, Jacob et Molnar s’en vont, des jeunes à haut potentiel arrivent. Les Thomas, Lamotte et autre Vandaele apporteront une touche de créativité supplémentaire à un bataillon qui fera partie des favoris du prochain championnat. On a hâte, aussi, de voir les premiers pas du très prometteur Robin Moutschen (18 ans en août) à l’échelon national.

Amrous, le meilleur transfert de Mormont

Du côté de La Forge, cinq départs à signaler, mais une seule perte majeure, celle d’Antoine Lecerf. Dans le sens des arrivées, les frères Burton débarquent avec l’intention de prouver qu’ils ont la carrure de la D3, après une saison pleine en P1 avec Sart. Philippe Médery tente également deux paris sur l’avenir en attirant Noah Putz (formé à Virton et passé par Visé) et Hugo Raposo (16 buts en P2 liégeoise avec Saive la saison dernière), deux garçons de 19 ans. Mais le meilleur transfert de Mormont, c’est probablement… Mourad Amrous. Auteur de 19 buts lors du dernier championnat, le technicien mormontois avait annoncé son départ pour Braives, avant de faire volte-face. Personne à Mormont ne s’en plaindra !

Lambert pour alimenter le marquoir à Marloie

À Marloie, c’est la fin d’un cycle. Avec les départs de Micha, Paquay et Talmas, il ne reste que deux rescapés de l’équipe qui a décroché la montée en D3 en 2020 (Collard et Mohimont). Il faudra aussi digérer la perte de Dehon, qui était devenu le chef d’orchestre des Famennois, et dans une moindre mesure celle de Dessart, souvent remuant, à défaut d’être décisif, sur son côté gauche. Le gros coup du mercato marlovanais s’appelle Maxime Lambert. Le Champlonnais, qui quitte Rochefort sur un titre de champion, aura pour mission d’apporter du tonus à une division offensive qui en a manqué la saison passée (aucun joueur de Marloie n’a dépassé la barre des sept buts en championnat). Le club famennois espère aussi relancer Nkokolo, qui sort d’un exercice décevant à Libramont.

Meix, qui s’est sauvé lors de la dernière journée, aspire à vivre une campagne un peu plus tranquille. Philippe Petit ne perd qu’un pion majeur de son échiquier, Gasparoto, et il voit revenir deux anciens de la maison, Herman et Thomas. La petite surprise du mercato chez les Gaumais, c’est Loan Wérard. Après des passages mouvementés à Durbuy et Givry, le Mageretois pose enfin ses valises dans un club stable. Le terreau idéal pour faire décoller sa carrière ? L’avenir nous le dira.

Longlier et Gouvy n’ont pas cassé leur tirelire

Du côté des promus, pas de folies. Longlier et Gouvy misent, tous deux, sur le régional et sur la jeunesse. Sur les dix joueurs recrutés par les Longolards, seulement trois ont déjà connu l’échelon national: Romain Lefort, qui doit se relancer après une saison difficile à Libramont (6 titularisations en D3) et les frères Dufrasne. Cinq garçons débarqueront de P2 ou P3 sans être passés par la case P1. À charge pour Damien Tucci, élu entraîneur de l’année deux fois de suite, de les faire mûrir rapidement. Mais le plus gros chantier du technicien français se situe assurément dans la ligne médiane: les départs conjugués de Perreaux, Hatert et Bréjard laissent un certain vide au cœur du jeu. Il faudra le combler.

Chez les Gouvions, le principal changement aura lieu sur le banc: Alain Colomberotto prend le relais d’un Christophe Bertels qui dirigeait l’équipe, avec succès, depuis six saisons. Ce dernier n’avait cependant pas réussi à maintenir Gouvy en D3, il y a un an. Le coach liégeois y parviendra-t-il ? Ce ne sera pas simple. Avec quatre départs, quatre arrivées et une ossature inchangée, les Orangés misent sur la stabilité. Le club espère, aussi, voir l’un ou l’autre jeune du cru emboîter le pas de Yanis Zitella, révélation du dernier championnat.

Pour rappel, nos six représentants seront confrontés, dans cette D3B, aux écuries liégeoises, dont Seraing B, Waremme, Wanze/Bas-Oha et Elsaute, nouveaux venus dans la série.