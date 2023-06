Pauline Hardy, une vie consacrée à la gym et au club de Wardin

Pauline, vous entraînez à Wardin depuis quand ?

Depuis la fin de mes études de kiné ou presque. Déjà pendant mes études, je venais encore m’entraîner le vendredi et je donnais des conseils. Puis des entraîneurs sont partis et j’ai repris le flambeau avec Laurence Cougnet et Aurélie Thill. J’ai pris en charge les gymnastes de D2. J’en avais six au début, je suis arrivée à une quinzaine.

Celles de D2 parce que vous aviez votre expérience d’ancienne gymnaste. Vous avez évolué en D1, c’est bien ça ?

Oui, un an ou deux. J’ai arrêté à 18 ans, quand j’ai entamé mes études supérieures en kinésithérapie. Il y avait les infrastructures adéquates à Louvain, mais ce n’était pas la même ambiance, pas le même contexte. Parallèlement, j’ai suivi des formations Adeps. J’ai toujours voulu entraîner en gym, mais pas donner des cours d’EPS à l’école. La motivation n’y est pas la même.

La gym, vous baignez dedans depuis longtemps ?

Depuis que j’ai trois ans. À Wardin déjà. En fait, on m’a inscrit à des cours de psychomotricité afin que je côtoie d’autres enfants car j’étais extrêmement timide. Ça m’a bien aidée et j’y ai pris goût. Trois heures par semaine, puis six, neuf, jusqu’à dix-sept. Et dire que ma mère ne voulait pas que je fasse trop d’heures au début…

"Ma mère, c’est la psy du club"

Parlons-en de votre maman, Dominique. Elle est carrément la “femme à tout faire” de votre club…

C’est un peu ça, oui. Elle s’est découvert une passion en même temps que moi. Je crois qu’elle a intégré le comité quand j’avais 12, 13 ans. Depuis, elle ne s’arrête pas. Et voudrait déjà que ce qu’elle projette aujourd’hui soit fait hier… Elle est retraitée depuis cette année et je crois que désormais, elle fait un temps plein en gym (rires). Elle s’occupe des affiliations, elle est responsable technique, elle passe de salle en salle pour motiver les filles. À sa manière, elle peut être directe, mettre la pression et, à la limite, faire pleurer des gymnastes. Mais tout le monde la connaît et l’accepte. C’est en quelque sorte la psy du club. Et dire qu’elle ne savait quasiment rien de ce sport au départ. Quand elle a envisagé de passer des examens de juge, c’est à peine si elle savait ce qu’était une rondade.

Pour en revenir à votre rôle, des gymnastes à ce niveau, cela exige des entraînements adaptés individuellement ?

Oui, en fonction des âges, des niveaux, des programmes. J’essaie de faire ça au mieux.

En vous inspirant de quoi ?

De mon passé de gymnaste, de mes formations, de conseils d’autres entraîneurs, de recherches sur internet, de vidéos fournies sur le site de la Fédération.

Vous avez un côté perfectionniste ?

Les chiens ne font pas des chats (rires).

Après autant d’années et d’heures consacrées à la gym, vous vous fixez une limite dans le temps ?

Non, c’est la passion qui me guide. Et la motivation des filles qui me pousse à continuer. Elles ne ratent pas ou quasiment pas un entraînement, malgré le nombre important de séances. Et quand elles doivent mettre un frein parce qu’elles partent aux études supérieures, c’est à contrecœur. Pendant le Covid, même par temps froid, on s’entraînait dans la cour de l’école de Wardin. Il y a un effet de groupe important qui s’est installé. C’était moins le cas quand je concourais en compétition ; nous n’étions que deux ou trois. Parfois, je me dis que je vais stopper en même temps qu’une génération, puis je vois d’autres petits talents arriver et ça me pousse à poursuivre.

Pauline Dabe, la plus douée

Vous et elles avez ou avez eu l’impression de sacrifier une partie de votre jeunesse pour la gym ?

Oui et non. Il y a des sacrifices à faire, c’est évident, mais elles le vivent bien. Elles sortent aussi, mais de manière raisonnable.

Quelle est la gymnaste la plus talentueuse que vous avez eue sous vos ordres ?

Pauline Dabe. Elle avait tout, souplesse, explosivité, mais elle a toujours refusé de rejoindre un centre de haut niveau. Aberdeen O’Driscoll est très douée aussi, mais elle est plus grande et moins souple. En revanche, elle s’appuie sur un mental en acier.

Quand une de vos gymnastes est amenée à rejoindre le centre de haut niveau de Mons comme l’a fait Aberdeen, c’est évidemment une fierté, mais c’est aussi une petite déception de ne plus pouvoir l’entraîner ?

On ne peut pas les bloquer dans leur évolution. J’aimerais qu’on dispose d’une structure semblable ici, à Bastogne, mais ce n’est pas possible. Nous sommes déjà trop à l’étroit actuellement. Et nous manquons d’expérience pour former des gymnastes de D1. C’est dommage. Certaines de nos affiliées en veulent encore davantage, n’ont pas la capacité d’aller à Mons, mais on ne peut pas leur proposer plus.

Vite dit

Kiné au grand-duché

Âgée de 35 ans, célibataire, Bastognarde depuis toujours, Pauline Hardy exerce la profession de kiné à Wiltz.

Plus de 20 heures par semaine

En plus de son travail, elle dispense environ 12 h de gymnastique par semaine, sans compter les compétitions et parfois quelques heures le dimanche. "Ajoutez-y, dit-elle, les préparations, les réunions ou les formations et cela doit faire une dizaine d’heures en plus chaque semaine. J’ai la chance d’être indépendante, j’adapte mes horaires de travail. Le jeudi, c’est le jour sans gym, j’en profite pour travailler un peu plus tard (rires) ."

Voyages

Comme ses gymnastes, elle a forcément besoin de souffler. Et elle en profite pour voyager. "C’est mon autre passion. Quand il y a une coupure dans les entraînements, comme en juin, j’en profite."

"Les intrus chez les volleyeurs"

Dominique, la maman de Pauline, est la sœur de Roger Gruselin, bien connu dans le monde du volley (membre du CP, arbitre, secrétaire du VC Libramont, ex-coach). La famille Gruselin s’est d’ailleurs taillé une belle réputation dans le monde du volley provincial. "Bien sûr qu’ils ont essayé de nous orienter vers le volley, sourit Pauline. En pure perte, pour nous, c’était la gym avant tout. Nous étions les intrus chez les volleyeurs…"

Deux de plus à Mons

Comme Aberdeen O’Driscoll avant elles, deux jeunes de Wardin ont obtenu la confirmation qu’elles allaient pouvoir intégrer le centre de haut niveau de Mons prochainement: Ariane Deplus et Zélie Claude.

Et les garçons ?

"Il n’y a pas de garçons affiliés chez nous, indique Pauline Hardy. Si on avait la possibilité de le faire, on en prendrait, mais il faut plus de places, plus d’entraîneurs. Quand on a des demandes, mais c’est essentiellement pour de la gym loisir, on les oriente vers Mégagym (NDLR: un autre club à Batogne) ."