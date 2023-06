Ils sont plus de 1 700 prêts à battre le fer sur les 25es Forges, ce samedi à Habay

6 Les Forges ne seraient pas les Forges sans ses ravitaillements en bière du terroir et nombreuses animations musicales tout au long du parcours, sans parler bien sûr de leur after. Sur 6 des 8 ravitaillements, en plus celui de l’arrivée, les concurrents pourront déguster six bières régionales. "Mais il y aura bien sûr de l’eau à chaque ravitaillement, et deux avec de la nourriture", rassure José Diswiscourt.

10 Incontournable du Challenge Delhalle, l’épreuve habaysienne est la 10e des 14 manches au calendrier 2023 de celui-ci.

15 "Une quinzaine de migrants participeront sous la bannière de la Croix-Rouge, ce qui gonflera le nombre de nationalités", applaudit José Diswiscourt.

44 "On accueillera aussi pas mal de groupes venus de France, dont 44 coureurs d’Auxerre, une vingtaine de Charleville et autant de la région parisienne et du nord de la France.", précise l’organisateur.

95 On ne change pas un parcours qui plaît, tracé à 95% en forêt et qui permettra de (re)décourvrir la plus grande hêtraie de Belgique.

250 bénévoles, dont beaucoup de fidèles, seront au service des participants comme chaque année.

350 "On servira pas loin de 350 repas, c’est un peu plus qu’en 2022", note José Diswiscourt

2 500 L’équivalent du montant des lots qui récomperont les lauréats (4 catégories: couple, groupe, femme, homme) au concours du meilleur déguisement.

5 000 Le nombre de litres d’eau sur les ravitaillements, soit pas loin de 3 litres par coureur.

Navet candidat à sa succession, pas Thomas

Après avoir enfin délaissé son statut de Poulidor des Forges en 2022, laissant Alexandre Cellier à cinq minutes, Nicolas Navet peut-il se succéder au palmarès ? "Après le marathon de Paris (NDLR : 2 avril), j’ai arrêté une bonne dizaine de jours, note le Gaumais. Je m’étais un peu blessé à l’adducteur. J’avais accumulé de la fatigue musculaire. Puis j’ai repris l’entraînement sagement. Je n’ai plus fait de course. Je manquerai sans doute de rythme. Mais je me suis bien préparé depuis un mois. Je pense que je peux faire quelque chose. Il faudra voir aussi la concurrence. On ne connaît pas les inscrits à l’avance en raison du RGPD (NDLR : règlement général sur la protection des données). C’est l’occasion de bien lancer ma 2e partie de saison. Il s’agira d’abord d’une préparation pour la suite, le championnat national du 10 km et la Descente de la Lesse."

Juliette Thomas, qui avait fait la nique à toute la gente masculine en 2022 sur 7 km, n’en sera pas. Elle court sur 3 000 m à Ciney. Justin Mahieu confiait, lui, hier: "Je me décide ce soir (NDLR : jeudi), je reprends l’entraînement après un break."

Programme

9 h 30 – 12 h 30: retrait des dossards. 11 h 45 – 12 h 45: Inscription au concours du meilleur déguisement. 13 h 15: départ des 7 km. 13 h 30: départ des 20 km. 17 h 00: remise des prix Dès 18 h 30: spectacle des magiciens "In the Air" 19 h 15: repas et soirée dansante "Oberbayern"