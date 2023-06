Chloé Herbiet: rendez-vous à Paris ?

31 800 € pour l’aider

Le potentiel de la Marchoise, désormais installée à Huy et sociétaire du club de Waremme, est évident, mais elle peut encore mieux et le sait. Par un entraînement plus poussé encore, et une récupération accrue, elle pourrait se rapprocher des meilleures et viser une participation à un grand championnat. Un coup de pouce de destin devrait l’y aider. Récemment, sa famille a remporté la coquette somme de 31 800 € à l’émission "Cache cash" sur RTL TVI, un montant qu’elle a offert à Chloé afin qu’elle puisse au mieux se préparer pour le marathon des JO de Paris en 2024. C’est en effet devenu le nouvel objectif de celle qui exerce la profession de sage-femme. La somme remportée doit lui permettre de dégager plus de temps dans ses horaires de travail afin de s’entraîner davantage. Elle n’a encore jamais pris part à un marathon jusqu’ici, mais sa morphologie et ses qualités intrinsèques l’y prédestinaient assurément. "Je vais tenter ma chance, dit-elle, même si le timing pour Paris est un peu juste. J’ai envie d’essayer un premier marathon cet automne."

On attend impatiemment de voir la suite.