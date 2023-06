L’argent fait le bonheur de Jehanne Hanon

Un Euro qu’elle disputait pour la première fois après s’être lancée dans le triathlon il y a 12 ans. Sans se douter un seul instant que cela la mènerait à ce podium. Originaire de Barnich, sportive depuis toujours, Jehanne a d’abord pratiqué l’athlétisme, à l’ULA quand elle était toute jeune, à l’ACD plus tard. Et parallèlement le handball. "À l’athlétisme, je lançais le javelot, précise-t-elle. Car c’était un peu le même mouvement de bras qu’au handball. J’ai un record à un peu plus de 32 m si mes souvenirs sont bons. Après l’athlétisme, je me suis lancée dans les trails et les courses sur route. J’ai rencontré Youri Lallemand et comme il a un petit groupe d’entraînement, très convivial, en triathlon, c’est comme ça que je me suis orientée vers le triple effort. J’ai pris une licence au Triathlon Ardennes afin de participer aux compétitions."

"J’ai envie de faire du sport longtemps"

Depuis l’an passé, elle est passée sous la bannière du PowermaXx, le club gaumais. Sans pour autant intensifier sa pratique du triathlon. "Je n’ai pas envie de me lancer dans une saison totalement axée sur le triathlon, dit-elle. Je choisis mes épreuves en fonction des distances. Je ne veux pas me griller car j’ai envie de faire du sport longtemps. Vous savez, au X-Terra de Namur, je n’ai pas vu une seule concurrente en plus de 60 ans. Pour moi, la distance olympique constitue la limite. J’ai fait un Ironman en 2016, à Francfort, car je voulais relever ce défi, mais cela m’a valu sept mois de préparation spécifique, au tarif d’une quinzaine d’heures d’entraînement par semaine. J’ai mis un peu plus de 12 h, c’est peut-être beaucoup, mais je me suis amusée. Je n’y allais pas pour la performance mais avec le seul objectif d’aller au bout."

Championnat du monde

Désormais, à la quantité, elle préfère la qualité. Et en la matière, elle pourrait être servie puisqu’elle envisage de prendre part au championnat du monde X-Terra, prévu à Molveno, en Italie, le 23 septembre. "C’est une épreuve que j’avais dans le viseur, termine-t-elle. Mais encore fallait-il décrocher un des slots qualificatifs. Namur et son championnat d’Europe m’en offraient l’occasion. Maintenant, je vais devoir travailler de manière plus spécifique pour y faire bonne figure, notamment dans l’épreuve de trail où l’aspect technique est important. J’espère y aller, j’en ai déjà touché un mot à mon employeur pour obtenir des congés à ce moment-là. On verra…"