Voici la liste des clubs de la province qualifiés en coupe de Belgique en plus des écuries de D1, D2 et D3 ACFF: Messancy, Sart, Oppagne, FC Arlon, Roy, Bleid, Freylange, Ethe, Bastogne, Houffaloise, Saint-Mard, Ochamps, Paliseul et Assenois.