Julien Watrin doit digérer examens et entraînements

À deux mois des championnats du monde (Budapest, du 19 au 27 août), l’athlète gaumais ne s’en formalise cependant pas. "Mes récents chronos indiquent que je suis un peu dans le creux, analysait hier le vice-champion d’Europe indoor, quelques heures avant de s’aligner au meeting d’Oslo. Ce n’est pas le fruit d’erreurs de ma part ou d’une méforme, je suis juste fatigué. Je pense que je n’ai pas encore bien digéré la récente charge d’entraînement. De plus, je suis en pleine session d’examens actuellement (NDLR: il a repris des études en philosophie l’an dernier), j’en passe deux la semaine prochaine et je dois dire que je sature un peu nerveusement."

Une foulée de moins

Après Oslo et deux semaines de compétition, il fera le point avec son staff, mais ses premières impressions ne l’incitent pas à verser dans l’inquiétude. "Sur les 200 premiers mètres, je suis sur mes tempos de l’an dernier, indique-t-il. Même sans forcer. En revanche, je m’effondre dans le dernier virage. C’est souvent le signe d’un manque de fraîcheur, quelle que soit la façon d’aborder les haies qui précèdent. J’essaie aussi désormais de partir avec une foulée de moins avant la première haie. Cela joue aussi sur la fin de course, je dois encore m’y adapter, mais c’est une sorte d’investissement en prévision de Budapest et plus encore de Paris 2024. On verra comment les choses évoluent."

Aspect très rassurant, il n’a pas ressenti le moindre problème physique durant ses récentes courses alors qu’il avait dû mettre un frein à sa préparation après sa pubalgie. "C’est très bien, mais je dois désormais veiller à ne pas dépasser mes limites physiologiques, ce qui me demanderait trop de temps pour récupérer", ajoute l’athlète de l’AC Dampicourt.

Et la prudence est d’autant plus de mise en période d’examens. Après ceux-ci, Julien Watrin se rendra en Pologne pour prendre part, avec la sélection belge, au championnat d’Europe par équipes (du 20 au 25 juin). Fin juillet, il devrait s’aligner aux championnats de Belgique. "Mais pas sur 400 haies, termine-t-il. Peut-être sur 200 m. On verra d’abord où j’en suis d’ici deux ou trois semaines."