Le Libinois Maxime Dewez a enfin gagné sur la distance olympique

Sur une épreuve au challenge Supercoupe, il a devancé le Namurois Victor Alexandre, élite (ayant oublié un axe de roue, celui-ci s’était vu prêter un vélo, ce qui ne l’a pas empêché de signer le 1er temps), et le Durbuysien Michaël Rosu, 3e et 1er vétéran. Maxime Dewez a fini en 2h01.14 (1500m natation, 4e, 19.35 – 40km vélo, 14e, 1h06.02 – 10km à pied, 1er, 33: 31).

"J’ai été 5 minutes plus vite qu’en 2022 dans les mêmes conditions, sourit le Libinois. J’avais placé cette course au milieu d’un bloc d’entraînement. Celle-ci clôturait une semaine de 24 heures, après déjà 27 heures 7 jours plus tôt. Je fais encore une grosse semaine, puis je me reposerai un peu en vue du championnat francophone sprint à Butgenbach le 25 juin. J’ai fini 4 fois 4e du francophone, en jeunes puis l’an passé en espoirs, ma première année dans la catégorie. Je viserai un podium."

424 heures depuis janvier

L’étudiant en éducation physique en avant-dernière année à la HERS passe pour ainsi autant de temps à s’entraîner que dans les salles de cours.

"Depuis janvier, j’en suis à 424 heures, 131h et 445km de natation, 157h et 4366km à vélo, et 109h et 1397km à pied", précise-t-il. Maxime Dewez espère aussi s’élever encore un peu plus fin juillet sur le M de l’Alpe d’Huez (1,2km, 28km,

6,7km.

"Je veux faire mieux que 1h59 en 2022 (NDLR: il s’était classé 24e)".