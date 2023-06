Les Chestrolais ont été versés dans la poule E, avec Ciney (R1), Sprimont (D3), Sijsele (D3) et Anvers Giants B (D2, l’autre série).

Ils peuvent viser la 1re place de la poule, d’autant qu’ils recevront Anvers, l’adversaire le plus costaud sur papier, au hall des Tanneries. La date est encore à déterminer. Ce devrait être le 27 août ou le week-end du 2 septembre. Neufchâteau disputera son tout premier match officiel de la saison contre Sijsele le 12 août, à domicile. Les Ardennais se déplaceront ensuite à Ciney (19 août) et à Sprimont (25 août).

"Je suis content de jouer contre Anvers et Sijsele chez nous, commente le coach Marc Hawley. Mais à Sprimont, ça ne va pas être facile non plus. C’est une bonne équipe, avec deux grands pivots. Je ne suis pas sûr que Sijsele soit plus fort que Sprimont. Ce serait sympa de finir à la première place et de se qualifier pour le deuxième tour pour la troisième année de suite. Ce sont toujours des matches intéressants."

Pas de pivot

En championnat, rappelons que les Chestrolais ont été versés dans la série B, avec Comblain, Kontich, Lommel, Borgerhout, Lier, Melsele et Limburg.

Nul doute qu’ils auront une belle carte à jouer dans la course aux quatre premières places. "Il y a des équipes qu’on ne connaît pas encore et qui avaient terminé dans le top 4 de l’autre série (Borgerhout, Melsele, Lier), note Marc Hawley. On verra. En tout cas, Comblain s’est bien renforcé."

Neufchâteau, de son côté, n’a pas trouvé de pivot pour remplacer Simon Hissette. "Et je ne pense pas qu’on va trouver, glisse le coach. Je n’ai pas beaucoup d’espoir. C’est compliqué. Avec le départ de Simon, on va être encore un peu plus léger à l’intérieur. Vladimir Vukovic (Arlon)? J’aurais bien aimé qu’il vienne, oui. Je trouve que c’est un bon élément. Il nous aurait bien aidés au rebond et d’un point de vue physique, mais voilà, c’est comme ça. Je comprends son raisonnement. On jouera comme la saison dernière et tout le monde devra y mettre du sien physiquement."