Une seule fois, je pense. En 2018. Non, en 2017. C’était ma première année chez les pros et chez Lotto.

Vous vous souvenez de vos équipiers ?

Jens Debusschere, c’est sûr. Il nous avait gagné une étape. Peut-être Jasper De Buyst. Non ? Andre Greipel. Non plus… (Rire). C’est déjà loin tout cela. Je pense ne plus me tromper en disant que Nikolas Maes et Marcel Sieberg étaient bien à mes côtés (NDLR: Tiesj Benoot, Jelle Wallays, Jelle Vanendert et Jurgen Roelandts y étaient également).

Je me souviens de l’étape liégeoise (NDLR: Ans-Ans, remportée par le Hollandais Lammertink). Je devais contrôler les opérations, mais dans la Vecquée, j’ai mis le turbo, avant d’être prié de ralentir par Debusschere.

L’an dernier, à Durbuy, sur ce même parcours, le peloton s’est présenté avec un retard de plus de 22 minutes sur la ligne…

Ce n’est pas étonnant. Cette étape, c’est vraiment du costaud, notamment le Mur d’arrivée. Je ne serai pas dépaysé. J’avais reconnu l’étape l’an passé.

L’an dernier, le vainqueur du jour, Quinten Hermans, avait déclenché les hostilités très tôt. Il était parti à plus de 80 km de l’arrivée. Cela peut vous donner des idées ?

J’aborde ce Tour avec de bonnes sensations. Je sors du ZLM Tour où j’ai travaillé pour notre sprinter italien Matteo Malucelli. Ici aussi, les deux premières journées peuvent se jouer au sprint. Chacun sait qu’un homme se dégage pour la victoire finale: Mathieu van der Poel. En ce qui me concerne, c’est sûr que j’aimerais me mettre en évidence à Durbuy. Idéalement en signant un résultat probant, voire en intégrant une belle échappée. La motivation est double quand on a la chance de courir sur ses terres.