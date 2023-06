Antoine Waltzing a frappé fort, premier 70.3 et premiers Mondiaux

"Il y avait 2 slots dans ma catégorie, sourit le Batifer. Je ne suis pas spécialement surpris par ce résultat. J’ai su tenir les allures travaillées à l’entraînement. Je me préparais depuis un an pour franchir le cap. La distance me convient à merveille. En 2022, avec le même temps (4 h 08.24), je gagnais le général."

Malgré la chaleur, Antoine Waltzing a aussi tenu le choc sur un semi-marathon couru en 1 h 17.24, le 2e chrono de tous les participants.

"Je me suis mis en mode gestion, j’ai veillé à rester bien hydraté et j’ai mis des glaçons dans ma casquette quand c’était possible", avance celui qui a aussi pu compter sur le soutien inconditionnel de ses parents, Jean-Michel, secrétaire de son club, et Frédérique, et qui était aussi accompagné d’un ami kiné.

"Un Ironman ? Dans 3 ans, pas avant"

A la question de savoir si le prochain pallier sera un Ironman en 2024: "Il reste des étapes pour progresser sur 70.3, je veux d’abord devenir fort sur ce format, le full, cela sera dans 3 ans, pas avant", répond Antoine Waltzing, avec la sagesse qu’on lui a toujours connu.

Pour préparer les mondiaux, d’autres échéances l’attendent. "Je disputerai le 25 juin la 3e des 4 étapes du Grand-Prix France Triathlon (NDLR: le championnat de France des clubs par équipe) avec Mulhouse, à Noyon dans l’Oise, développe-t-il. On espère monter en D1. J’enchaînerai avec le DO de Boiron le 2 juillet. Je ne m’alignerai donc pas sur la manche des T3 Series (le pendant belge du GP France Triathlon) de Kinrooi avec le Batifer."

Après avoir brillé à maintes reprises sur le sprint puis le DO à Gérardmer, Antoine Waltzing découvrira aussi le half vosgien en septembre. "J’aimerais ensuite encore faire un 4e 70.3 en Italie. Je dois en discuter avec le coach", conclut-il.