Je pense bien, oui. Je n’ai en tout cas pas souvenir d’une telle expérience depuis que je collabore avec la chaîne communautaire.

De quel matériel, technique et humain, disposiez-vous pour l’occasion ?

Neuf personnes, deux journalistes, un consultant, trois cameramen et autant de techniciens. Nous avions installé quatre caméras ainsi qu’un drone.

Pour un bon résultat en termes d’audience ?

C’est difficile à quantifier comme ça. Si l’on prend en compte les données sur Facebook, c’était plutôt bien même si on n’a pas réussi les scores atteints lors de certains directs qu’on a faits avec Virton.

Du côté des organisateurs, certains pensent que la retransmission en direct a pu influer sur l’assistance et que renouveler l’expérience ne serait peut-être pas une bonne idée. Il n’y avait que 405 entrées payantes à Libramont…

Je ne pense pas que cela joue un rôle. Nous avons réalisé un direct du match pour le titre entre Sart et Longlier il y a peu, avec moins de moyens et une retransmission sur le web uniquement, mais cela n’a pas empêché Sart de faire une belle recette avec plus de 800 personnes. Nos confrères namurois assurent régulièrement un direct de la finale provinciale aussi et l’an passé, elle s’est jouée devant 1 600 personnes. On réalise des directs également aux Legend Boucles et cela n’empêche pas les spectateurs de se presser lors de chaque spéciale. Je pense tout simplement qu’une conjonction de facteurs a joué un rôle: le beau temps, la fête des pères, la date tardive de la finale… Et je crois que celui qui vient voir la finale, il vient pour l’ambiance, la proximité, pas uniquement pour apprécier un spectacle qu’il pourrait voir aussi en TV. Les réactions des organisateurs sont compréhensibles et souvent les mêmes. À Sart aussi, ils nourrissaient des craintes, mais je pense qu’elles sont injustifiées. Notre but n’est pas de faire l’audimat à tout prix, mais simplement de mettre le sport provincial en valeur, de lui offrir de la visibilité. C’est notre rôle en tant que média de proximité.

Existe-t-il un cadre légal qui permet d’autoriser ou de refuser un direct de ce genre ?

Je vous avoue que je ne sais pas trop, cela reste du sport amateur. Pour notre part, nous avons simplement soumis notre projet au Comité provincial qui ne s’y est pas opposé.

Et vous pourriez renouveler l’expérience à l’occasion d’autres événements ?

Ce n’est pas encore clairement défini, mais c’est envisageable, oui. Et pas seulement dans le football. L’un des objectifs de TV Lux, c’est aussi de marquer notre présence sur d’autres terrains, qu’il s’agisse du basket, du futsal ou d’un autre sport.