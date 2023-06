Oui et non. Pour moi, footballistiquement, Arlon est plus fort qu’Oppagne, qui ne m’avait pas impressionné du tout en championnat. Je savais qu’Arlon allait produire du bon football en finale. Mais je ne m’attendais pas à voir autant de buts, et avec autant de facilité.

Le début de match d’Arlon a fait la différence ?

Arlon a été très bon d’entrée de jeu et a empêché Oppagne de jouer. Techniquement, il y avait un monde de différence. Et en plus, le ballon a roulé pour les Arlonais. Mais c’était peut-être un jour sans pour Oppagne.

C’était le retour sur le terrain de votre fiston Robin, après un mois d’arrêt à cause d’une blessure au genou. Il s’en est très bien tiré. Votre avis ?

Oui. Il a été fidèle à lui-même. Je trouve qu’il a été très régulier sur l’ensemble du championnat. Il est sobre derrière. C’est l’une de ses qualités principales.

Vous avez tremblé quand il s’est élancé pour botter le premier penalty, à 0-0 ?

Non. Je lui fais confiance. Il sait quoi faire. Il est désigné depuis le début de la saison et il n’en a pas raté. Moi, quand j’ai vu qu’il y avait penalty, ça m’a fait plaisir. Je savais que c’était pour lui. En rater, il en ratera. Cela fait partie du foot. Mais là, son tir est appuyé, au ras du poteau. Il faut déjà être un très bon gardien pour le sortir.

À 17 ans, il gère déjà bien la pression ?

Je pense, oui. Pour un penalty, il faut vraiment oser. C‘est une force qu’il a de prendre le ballon et de vouloir shooter. Quelle que soit la pression. Ce n’est pas donné à tout le monde. C’est vrai qu’à 17 ans, on a l’impression qu’il gère très bien. À l’intérieur, je suis sûr qu’il stresse, comme tout footballeur. Mais il montre de l’assurance.

En un an, à peine, il est devenu l’un des piliers de l’équipe d’Arlon. Comment évaluez-vous sa saison ?

Il a été en progression permanente. Il faut dire qu’il travaille beaucoup en équipe nationale (grand-ducale) des U19. Il s’entraîne quatre fois par semaine. Et en plus, il a eu la confiance de Guy (François), qui l’a fait jouer tous les matches avec Arlon. Le week-end, il joue contre des adultes et ce n’est que du bonus. D’ailleurs, merci à Arlon de lui avoir donné sa chance. Quel club aurait permis à un gamin d’être titulaire en P1 sans s’entraîner avec l’équipe ?

Dans quels domaines doit-il travailler en priorité ?

Le jeu de tête offensif. Défensivement, il a le bon timing. Mais sur un corner offensif, ou un coup franc, le timing est différent et il ne l’a pas encore. Et au vu de sa taille (1,90 m), cela pourrait être un atout supplémentaire. Et il y a plein d’autres choses. Il a encore plein de lacunes, évidemment.

En tant qu’ancien défenseur, vous le conseillez toujours ?

Tout à fait. On monte dans la voiture et on parle du match de Robin. C’est débriefing à chaque fois. Il veut toujours avoir mon avis. Cela fait un échange agréable entre nous. Et cette chance-là, je ne vais pas la bouder. C’est incroyable les liens que le football crée.

Il écoute son paternel ?

Oui. C’est ça qui est génial. Il écoute son coach aussi. Et son coach de l’équipe nationale. C’est son tempérament. Il est gentil. Et il est réceptif. Il veut toujours apprendre, pour progresser.

Il quitte à présent Arlon pour rejoindre Habay en D3 ACFF. On imagine qu’il vous a consulté avant de prendre sa décision ?

Oui, bien sûr. On en a parlé. Il a eu plusieurs contacts en P1 et au Grand-Duché. Je lui ai dit que je respecterais sa décision et que je le suivrais, peu importe où. Je lui ai juste conseillé de ne pas aller trop vite, au cas où Arlon monterait. J’avais toujours cet espoir-là.

Cette année, il ne s’entraînait donc pas avec Arlon, mais avec l’équipe nationale du Grand-Duché. Qu’en sera-t-il la saison prochaine à Habay ?

Quand nous avons rencontré Samuel Petit, ce dernier nous a expliqué que les entraînements de l’équipe nationale, ça vaut de l’or, qu’ils étaient plus poussés que les siens. Il n’a pas peur du niveau de Robin, qui ne s’entraînerait pas avec Habay. On verra comment cela évolue.

Avec Reyter et Vialette dans l’axe de la défense, la concurrence est tout de même rude à Habay. Qu’en pensez-vous ?

C’est cela qui est beau aussi pour Robin et qui va l’aider. On va demander s’il y a besoin qu’il aille s’entraîner au moins une fois par semaine avec le groupe habaysien. Il le sentira aussi de lui-même. S’il voit qu’il n’a aucune chance de jouer, il devra mettre l’équipe nationale de côté. À un moment, dans la vie, il faut faire des choix. Peut-être qu’il faudra expliquer la situation au coach de l’équipe nationale. Mais il ne faut pas aller trop vite. On verra. Je suppose qu’il aura sa chance comme tout le monde. À Habay, tous les postes sont dédoublés. Et Robin peut jouer à différents postes (dans l’axe, en n° 6 ou 8, au back). Samuel Petit est intelligent assez pour savoir ce qu’il fait. Et il n’est pas là pour faire plaisir, mais pour gagner. Ce sont les meilleurs qui jouent. Mais là, on va savourer le temps présent et cette victoire en Coupe.