Pereira Mendes, l’étoile filante du FC Arlon ?

Une découverte écrivions-nous, parce que, jusqu’ici, ce footballeur de nationalité espagnole, originaire de Guinée-Bissau, n’avait joué que 260 minutes en équipe fanion du FC Arlon. Et deux autres matches avec l’équipe B. Transféré au début de cette année, il n’a pu s’aligner qu’à partir du 18 mars, face à Tintifontaine.

Depuis lors, il a affronté Martelange, Sart, Bastogne et Houffalize en championnat, puis ces mêmes Houffalois et Messancy en Coupe avant de se révéler véritablement aux yeux du grand public dimanche, sur la pelouse libramontoise.

Guinée-Bissau, Espagne, France

Ce garçon de 26 ans, à la trajectoire particulière, n’avait jamais foulé une pelouse belge en match officiel avant de débarquer dans le chef-lieu. Et n’y serait sans doute jamais arrivé si un transfert vers un club de D3 suisse n’avait pas capoté il y a quelques mois. "Je suis né en Guinée-Bissau, mais j’ai grandi en Espagne où je suis arrivé à l’âge de 6 ans, rembobine le joueur arlonais dans un français qu’il ne maîtrise pas encore totalement. Je résidais dans la région de Madrid et j’ai évolué dans des clubs de Castille-La Manche. À Guadalajara, en équipe première (NDLR: en Segunda Division B, le 3e niveau espagnol). Tout allait bien, puis j’ai dû repartir en Afrique où se trouve ma sœur, pour des raisons privées que je préfère ne pas expliquer, et à mon retour, ce club n’a pas voulu me prolonger. Sans que je sache réellement pourquoi. J’ai joué pour Alcala ensuite, avec l’équipe B d’abord, puis l’équipe A (NDLR: Tercera Division, 4e niveau). Mais j’avoue que j’étais un peu dégoûté alors d’avoir chuté d’un échelon, j’ai délaissé un peu le foot et mon père, qui travaille au Luxembourg et réside à Villerupt, m’a demandé de le rejoindre. Mais c’était difficile, je ne parlais pas un mot de français, je ne connaissais personne, je suis rentré en Espagne, j’ai travaillé un peu comme chauffagiste et j’avais oublié le foot. Mon père a toutefois insisté pour que je persévère et je suis revenu en France pour signer à Villerupt."

On est alors en juillet 2021. Ce joueur formé comme n° 10, mais capable d’évoluer à tous les postes offensifs, portera durant un an les couleurs du club lorrain, en Régional 1. Avant l’épisode du transfert raté en Suisse puis celui de son arrivée dans le chef-lieu. "Mon agent connaissait quelqu’un à Arlon, précise-t-il. J’ai accepté d’y aller pour essayer de retrouver le plaisir de jouer. Au début, ce n’était pas possible, je ne disposais pas de voiture puis j’ai obtenu un moyen de locomotion. Au bout du compte, je suis resté près d’un an sans jouer et cela se ressent. Je manque encore de rythme, de fond. Sincèrement, je n’étais pas très content de ma finale, je veux toujours plus. J’ai été trop lent dans certaines actions."

Viser plus haut

On le verra peut-être donner la pleine mesure de ses moyens la saison prochaine, mais à ce sujet, Adulai laisse toutefois planer un sérieux doute. "On en a parlé, le club veut que je reste, le futur entraîneur aussi (NDLR: Philippe Gomrée), confie-t-il, mais j’hésite. J’en ai discuté avec mon père. Il estime que je dois viser plus haut. Un niveau comme la BGL Ligue par exemple. On est en train d’analyser tout ça. J’ai pris du plaisir ici, dans un chouette groupe, avec de bons gars et un bon coach, mais je préfère évoluer à un niveau plus élevé. Je pourrais même retourner en Espagne où des équipes de D3 semblent encore intéressées. On verra."