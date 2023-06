Mathieu Cachbach après la finale de la Coupe : "Lamotte n’a rien à faire à ce niveau"

Mathieu, votre avis sur cette partie ?

Arlon a fort bien commencé, était largement supérieur à une équipe qui a, de surcroît, subi deux blessures. Oppagne avait déjà joué deux fois au cours de la semaine précédente et sous la canicule, cela s’est senti. Les Arlonais se sont fait un peu peur en concédant deux buts, ils se sont relâchés, mais c’est humain quand vous menez 4-0. Dans l’ensemble, ils ont quand même bien géré leur avantage et ils jouaient plutôt bien au foot.

Des joueurs vous ont laissé une belle impression ?

Oui, j’ai bien aimé Adulai Pereira. Et Lucas Lamotte aussi, en première mi-temps. On voit qu’il n’a rien à faire à ce niveau. Vazzana aussi a sorti un bon match à l’arrière gauche. Davies également. En fait, tous les Arlonais ont fait le job. C’est une équipe agréable à regarder. Oppagne a un jeu plus direct et mise sur un bloc bas. Mais quand vous êtes menés aussi rapidement, vous devez vous découvrir. Cela ne les a pas aidés.

Vous dites que Lamotte n’a rien à faire à ce niveau. Il va justement rejoindre Habay. Et au sujet de Moutschen, qui part aussi vers Habay, votre avis ?

Auteur d’un très bon match aussi. Il est jeune, on voit qu’il doit encore s’aguerrir dans certains domaines, mais il a du potentiel. Pour Habay, c’est une bonne pioche.

"Je suis ouvert à un départ"

Et de votre côté, comment se dessine votre avenir à Seraing ?

Il me reste un an de contrat, mais je suis ouvert à un départ, j’ai envie de rester parmi l’élite. J’attends des nouvelles du club.

Vous avez des propositions ?

Je laisse mon agent faire son travail, mais à ce qu’il m’a dit, cela commence à bouger un peu, oui. Pour ma part, après quelques semaines de vacances, j’ai entamé ma préparation pour la prochaine campagne.