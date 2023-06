Course de montagne: Victoire Cravatte trahie par son corps aux championnats du monde

"Je ne m’attendais pas à jouer les tout premiers rôles, mais je suis déçue. Le corps n’a pas répondu comme d’habitude, regrette la Libramontoise de 22 ans. J’ai eu des problèmes d’hydratation dès le début, et donc la bouche toute sèche, pas de jambes. J’ai ensuite eu des soucis intestinaux, ce qui n’a rien arrangé. Je pense que la chaleur et le stress n’ont pas aidé. J’ai dû marcher quasi toutes les côtes. Mais j’ai refusé d’abandonner. Le mental et le corps se sont battus, et le mental l’a emporté."

"Je reviendrai encore plus forte"

L’athlète de l’ACBBS poursuit: "Une telle expérience fait partie de l’apprentissage et ne peut me faire que grandir. J’ai passé une des plus belles semaines de ma vie avec des gens géniaux qui m’ont appris beaucoup de choses. Je reviendrai encore plus forte et montrerai ce que je vaux réellement. "

Bien malgré elle, Victoire Cravatte lèvera un peu le pied cet été. "Je travaille durant tout le mois de juillet à la Foire de Libramont, précise-t-elle. Puis en août, je pars en vacances. J’aimerais aussi passer le permis pratique. Et j’aurai peut-être une deuxième session (NDLR: elle fait un Master linguistique et littérature à Leuven)."

Ce qui ne l’empêchera pas de mettre l’un ou l’autre dossard. "Je participerai à l’Ardennes Méga Trail (13 km) le 23 juin, le Chouffe Trail le 9 juillet (17 km) et le trail de Méribel (10 km) le 13 août, puis au Chouffe 10 miles le 17 septembre."

Direction la montagne l’été 2024

Et Victoire Cravatte regarde déjà plus loin: "L’été 2024, je partirai tout l’été à la montagne, travailler, m’entraîner et disputer des courses."

En trail, elle reste sur 13 succès, dont deux (Jambon et des Grottes de Han, où elle a aussi terminé respectivement 5e et 2e au scratch) après son titre sur ses premiers nationaux. Et elle est invaincue depuis septembre 2017. Elle s’était classée 4e du Trail des Fées, son 2e trail seulement !