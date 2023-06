Automobilisme: Didier Jaminet s’est refait un moral au rallye de Bertrix

Quand ils franchissent la ligne d’arrivée de la neuvième et dernière spéciale de la première édition du rallye de Bertrix, Didier Jaminet et son copilote Marc Pochet (Offagne) sont non seulement contents de leur deuxième place en 2 WD Trophy, mais aussi et surtout d’avoir terminé le rallye. Ce qu’ils ignorent, c’est que Faustin Lahy, solide leader de la catégorie, a été contraint à l’abandon à quelques encablures de l’arrivée. "C’est en rentrant à l’assistance que nous avons appris notre victoire, confirme le pilote de la Renault Clio. Cette victoire inespérée nous a procuré une joie énorme et beaucoup d’émotion."