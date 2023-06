Tennis: Messancy a disputé sa toute première rencontre en nationale

Le Lac à Messancy a vécu un moment historique dimanche en accueillant Ellezelles, une commune hennuyère limitrophe avec la région flamande. C’est la première fois depuis la création du club, qu’une équipe messancéenne s’alignait en division nationale. L’équipe du président Christophe Gaul n’avait pas lésiné sur les moyens, puisque pas moins de sept joueurs étaient prêts et affûtés pour s’inscrire comme des pionniers qui ont à jamais leur nom dans le livre d’or du club. Les choses se sont parfaitement déroulées avec trois victoires en simple, dont une perf de l’ancien joueur du Lorrain Maxime Grégoire et une défaite sur le fil de Christophe Gaul dans le tie-break du troisième set. Malheureusement, les deux nettes défaites en double ont sonné le glas des Noir et Blanc qui ont dû se contenter d’un match nul défavorable. Rendez-vous samedi à Heusy, où Maxime Grégoire aura un pincement au cœur à l’idée de rencontrer ses potes de son club formateur.

Les hommes de Virton étaient au repos, les filles d’Halanzy se sont promenées contre les Liégeoises du Baudoin et les dames d’Arlon ont pris une raclée contre la trop forte équipe gantoise du Racso.

En quart de finale de division 1 régionale, Libramont, très déforcé, a coulé contre Géronsart, alors que Neufchâteau et Garisart émergeaient, dans la douleur pour les Arlonais. Les deux équipes se rencontreront dimanche, ce qui assure d’avoir un représentant Luxembourgeois en finale.