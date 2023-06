"Pour jouer en P1, je dois perdre 10 à 15 kg"

Autant dire qu’il ne s’attendait pas à jouer 55 minutes, dimanche, en finale. Voyant son navire prendre l’eau de toutes parts, et contraint de remplacer deux joueurs blessés, Valère Lamy a effectué son troisième changement dès la 36e minute de jeu. "Est-ce que j’y croyais encore quand je suis entré à 4-0 ? Un petit peu, répond Quentin Piret. La réduction de l’écart avant la pause et le discours de Valère pendant la mi-temps ont un peu remobilisé les troupes. Qu’est-ce qu’il a dit dans le vestiaire ? Que c’était inadmissible d’être mené 4-0 après 35 minutes dans une finale…"

"J’ai pris 20 kg pendant le confinement"

En voyant Quentin Piret monter sur le terrain, avec toute son insouciance, on pensait qu’il allait se faire manger tout cru par les Lamotte, Hausman et autre Daoust. Ce ne fut pas le cas: le jeune Gaulois a tiré son épingle du jeu dans la ligne médiane, offrant un peu de justesse technique à une équipe nordiste largement déficitaire dans ce domaine en début de match. "Je suis relativement satisfait de ma prestation, mais en fin de match, je commençais à être cuit", avoue-t-il. Quentin Piret ne s’en cache pas: sa condition physique est loin d’être celle d’un coureur de fond. "Pour évoluer en P1, je dois perdre 10 à 15 kg, dit-il. Le confinement, en 2020, a fait mal: j’ai pris 20 kg en cinq mois. Avec mes potes, on guindaillait quasiment tous les jours."

Dommage, parce que la qualité de son toucher de balle, elle, est incontestable. Pas un hasard: le garçon est passé par l’académie Robert-Louis Dreyfus du Standard de Liège, avec le Barvautois Noah Dodeigne notamment. "J’ai commencé le football à Oppagne et je suis parti chez les Rouches à l’âge de 9 ans, dit-il. J’y ai joué jusqu’à mes 13 ans. Je suis ensuite passé par Seraing (deux saisons), Sprimont (un an) et Ciney (deux ans), avant de revenir à Oppagne pour jouer avec mes potes. J’en avais ras le bol du haut niveau. Quand j’étais au Standard, nous avions quatre entraînements en plus du match. Les trajets étaient vraiment usants. Je suis content de jouer avec mes copains, en P3, même si la moitié des gens d’Oppagne me poussent à faire les efforts nécessaires pour intégrer le noyau A. À commencer par mon beau-père, Benoît Gridelet (NDLR, vice-président d’Oppagne) . J’en ai discuté avec Valère. J’effectuerai la préparation estivale avec l’équipe A et on verra ensuite ce que le staff décide."

Étudiant en rhéto à La Roche, Quentin Piret ne s’est pas présenté à l’école hier matin. La défaite ne l’a, en effet, pas empêché de faire la fête jusqu’aux petites heures. "Je suis rentré à la maison à 6h du matin, dit-il. Nous sommes repassés au club des jeunes. Ce lourd revers en finale ne doit pas occulter la belle saison de l’équipe. Un podium en championnat et une finale de Coupe, ce n’est pas si mal. Dimanche, nous sommes tombés sur une excellente équipe. Personne, chez nous, ne s’attendait à voir Arlon évoluer à un tel niveau. Footballistiquement, il n’y avait pas photo, même si je reste convaincu qu’un Oppagne au complet et dans un bon jour aurait pu faire quelque chose."