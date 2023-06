Je pense que rien n’a tourné pour nous. On démarre le match sans les frères Jadot, Martin Bonjean et William Guillaume, quatre joueurs habituellement titulaires, sans parler de Vassart et Wansart, absents également. Puis je perds Dropsy sur blessure musculaire après 15 minutes et Borrey, touché au poignet, après une demi-heure. Cela fait beaucoup, pour un noyau de 19 éléments.

De là à être mené 4-0 après 35 minutes…

Effectivement, les absences n’expliquent pas tout. Arlon nous a marché dessus pendant 35 minutes. Face à une équipe de ce calibre, il fallait mettre la patate dans les duels. On ne l’a pas fait. On n’a pas montré de caractère. Et pour ne rien arranger, Arlon a eu un petit brin de réussite, avec ce centre de Protin qui finit directement au fond. Tout mis ensemble…

À 4-0, vous y croyiez encore ?

Oui, parce que les gars d’Oppagne sont des mecs entiers. Ils ne lâchent rien. On revient d’ailleurs à 4-2 et on rate une grosse balle de 4-3. Si on revient à un but, je suis convaincu que le match peut basculer.

Vous avez dit quoi dans le vestiaire, à la mi-temps ?

Je n’ai pas parlé de tactique. Enfin, si, pendant une minute tout au plus. J’avais déjà effectué trois remplacements, que pouvais-je encore changer ? J’ai parlé avec mon cœur, avec mes tripes. J’ai essayé de transmettre aux joueurs l’amour que j’éprouve pour le club.

Estimez-vous que certaines individualités sont responsables de ce naufrage en première mi-temps ? On avait l’impression que cet Oppagne-là, occupé à sombrer, manquait de leader(s).

Je ne peux en vouloir à personne. Nous sommes en route depuis début juillet. Après onze mois et demi d’entraînements, de matchs, les organismes sont pétés. On a tiré sur la corde jusqu’au bout, les joueurs ne pouvaient pas donner plus.

Vous aussi, vous vous demandez comment Arlon n’a terminé que 5e de P1 ?

Oui, l’Arlon de ce dimanche, il faut se lever tôt pour l’arrêter. C’est vif, ça bouge dans tous les sens et il y a du métier.

Quelle défaite vous reste le plus en travers de la gorge: celle-ci ou celle de La Roche, lors de la dernière journée de championnat ?

Celle-ci. Contre La Roche, on n’a simplement pas eu de chance. On ne méritait pas de perdre. Ici, nous connaissions les qualités de notre adversaire, mais prendre 4-0 après 35’ dans une finale, je ne l’avais pas imaginé, pas même dans mon pire cauchemar.

Oppagne n’est pas passé très loin d’un doublé coupe-championnat, finalement. La saison est pleinement réussie ?

Oui. Il faut rappeler qu’après la descente de D3, nous avons perdu une demi-équipe: Kersten, Kurbali, Nzembo, Roberty, Paquet… On a reconstruit avec des jeunes et des gars du coin. Borrey, Ludwig, Wansart, Cornelis, ce sont tous des garçons qui n’avaient jamais joué en P1 avant cette saison. Je suis fier qu’Oppagne réalise de tels résultats avec autant de joueurs formés au club: Dropsy, Jadot, Borrey, les deux Bonjean, Raskin, Fiacre, Cornelis, Wansart, auxquels sont venus se greffer Lejeune, Piret, Palmers et Ludwig. Combien de clubs de P1 peuvent en dire autant ?