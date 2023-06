Vazzana 7,5 Il a rarement été pris en défaut sur son flanc. Et il est à la base de la plus belle action du match, qui amène le 2e but arlonais.

Davies 7 Il a fait le job, à l’image de son équipe. Et il s’est permis l’une ou l’autre incursion intéressante.

Moutschen 8,5La force tranquille derrière. Calme, sobre, efficace. Après un mois sur la touche, il a dominé dans l’axe central comme si de rien n’était. Et il transforme les deux penalties, sans stress.

Cachbach 7 Une très bonne prestation à l’image de l’ensemble du secteur défensif. Avec quelques percées au deuxième acte.

A. Hausman 8 Le boulot dans l’ombre, c’est pour lui. Il récupère quantité de ballons et en fait bon usage. Très peu de déchet.

Lamotte 6 Trente minutes excellentes. Puis il a semblé vouloir trop en faire et on ne l’a plus beaucoup vu. Jusqu’à cette reprise de la tête gagnante… qui relance Oppagne. Incompréhensible, car il n’y avait pas de danger pour Collin.

Pereira-Mendes 8,5 Avec ses dribbles, il a donné le tournis à Ludwig et à la défense d’Oppagne. Il met Arlon sur les bons rails en provoquant le premier penalty.

Daoust 6,5 Très actif en début de match et récompensé par l’assist sur le deuxième but.

Protin 8,5Intenable sur les flancs, il met Arlon sur du velours avec ses deux buts. Sur le premier, il conclut avec sang-froid la plus belle action du match. Et le deuxième est superbe… même s’il voulait centrer.

V. Hausman 7 Il a pesé sur la défense et a su tirer son épingle du jeu, avec sa demi-volée comme à l’entraînement, pour le 4e but des siens. Et il provoque le deuxième penalty, qui met fin au suspense.

Dillenbourg 6 Il a apporté un peu de rigueur dans la ligne médiane, quand il est monté au jeu.

Poncelet, Rocca, Sicaja NC.