Protin n’aurait pas misé un euro sur un tel scénario

Et comme tout le monde, Glenn Protin ne s’attendait pas à voir Arlon dérouler d’une telle manière en première période. "D’autant plus que tout le monde avait rappelé le 0/6 en championnat, souriait l’ailier de Guy François. Nous savions à quoi nous attendre, mais un match de Coupe, c’est toujours spécial, vous avez des surprises. On l’a bien vu ce dimanche. Mais je m’attendais à un match très très compliqué. Car selon moi, Ethe était le grand favori de cette compétition. Or, Oppagne était parvenu à sortir les Gaumais pendant la semaine. Ce qui a fait la différence ? Je dirais notre fraîcheur. Nous étions beaucoup plus frais que notre adversaire, nous nous étions parfaitement préparés pour cette rencontre. Le groupe a répondu présent. Mais je ne m’attendais pas à ce que cette finale tourne de la sorte. "

"Notre saison est réussie"

Quand Arlon a enchaîné les buts, Glenn Protin a savouré, tout en restant méfiant. "Car Oppagne n’avait plus rien à perdre. Et il suffisait d’un but pour que notre adversaire commence à y croire et à tout lâcher. C’est ce qu’il s’est passé, résumait Glenn Protin. Quand nous avons pris le 1-4, je n’étais pas encore très inquiet. Par contre, quand Oppagne a mis le deuxième, je vous avoue que je ne faisais pas le malin. À ce moment-là, nous ne parvenions plus à être dangereux et je sentais que la fatigue commençait à s’installer. Heureusement, Oppagne n’a jamais su marquer le troisième. Et nous, nous avons su retrouver notre football en profitant des contres."

Revenu à Arlon cet hiver, Glenn Protin termine donc ses premiers mois à Arlon de la plus belle des manières. "Nous avions à cœur de gagner ce trophée, racontait le nouveau chouchou de l’avenue de Longwy. Parce que nous n’étions pas parvenus à remplir le contrat en championnat. Nous voulions participer au tour final, mais nous avons échoué. La victoire de ce dimanche, cela permet d’oublier cette sixième place. Nous pouvons donc dire que notre saison est réussie malgré tout."