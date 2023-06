Baptême réussi pour le premier Rally of Bertrix (photos)

Heureusement car la première étape de ce sélectif rallye, au parcours musclé à souhait, a été assez meurtrière. Sur casse moteur, le leader du championnat, Max Potty, a abandonné tout espoir de victoire samedi soir. Il repartira sans ambition le dimanche sinon celle de régler sa voiture avant Ypres et… empochera quatre scratchs sur six spéciales ! Quant à Jos Verstappen et au local Maxime Mottet, ils ont embrassé un arbre avant d’atteindre le finish de la première spéciale. "En 170 départs, c’est seulement la troisième fois que je sors (dont une fois sur casse mécanique), nous confie le pilote bertrigeois, très marri du déroulement d’une épreuve qui devait constituer l’apothéose de sa saison. Mes roues avant se sont bloquées sur le tarmac échauffé alors que je n’étais pas à 40 km/h quand je suis sorti."

Si Cédric Cherain se rapproche légèrement du leader Potty au championnat, l’hégémonie de ce dernier ne sera que peu mise en doute. Dommage que cette lutte n’ait pu avoir lieu à la régulière ce week-end. En profitant de la crevaison du Hollandais Hodenius, la révélation du rallye, dans la dernière spéciale, Charles Munster a pu signer le doublé Hyundai. Les couleurs que porte Thierry Neuville en WRC ont illuminé le podium bertrigeois et fait la fierté des patrons de l’épreuve, Delettre et Chapa.

Une organisation et un parcours très appréciés

Exceptionnel, fantastique, musclé, varié, sélectif: la sémantique élogieuse manquait presque aux pilotes pour qualifier le parcours tracé dans une région faite pour ce genre d’épreuve. Il faisait le plaisir et la fierté du mayeur bertrigeois Mathieu Rossignol, très demandeur d’une seconde édition, encore en plus grand format, pour sa commune, très éclectique en tout sport (3 étoiles dans le classement des communes sportives).

Seul bémol apporté généralement par les pilotes des vieilles Legends, un parcours qui s’est un peu dégradé (surtout les portions terre) au fil des passages et qui a fait souffrir ces vieilles caisses aux suspensions pas toujours adaptées.

Le mot de la fin, on le laissera au vainqueur liégeois: "J’ai pu gérer ce dimanche, sans cependant me déconcentrer, et je savoure de gagner ce genre d’épreuve. Pour une première organisation, chapeau. Un parcours varié et exceptionnel avec des spéciales très bien tracées pour des voitures rallye 2. Vivement que le RAC Spa reprenne cette organisation en agrémentant le parcours de deux ou trois belles spéciales supplémentaires." Tom Boonen s’est fait les dents en ramenant sa Skoda rallye 2 à une très honorable 8e place au général.

Quant au Bastognard Christophe Daco, il a eu le mérite de ramener sa superbe Porsche 997 GT3 sur la plus haute marche des RGT 2 roues motrices. "La Porsche n’est pas faite pour ce genre de rallye très technique, glisse-t-il. Ses dimensions et son poids sont un handicap certain et malgré une crevaison dans Jehonville, je gagne encore avec 40 secondes d’avance. Je suis très heureux."

Romuald Thirion, avec sa Kadett orange, pensait s’imposer en Legend, agrémentant ainsi les résultats des pilotes régionaux. Il a toutefois écopé d’une pénalité de 600 points sur réclamation et c’est finalement Mathieu Boeur sur Opel Ascona qui a été déclaré vainqueur, Thirion passant de la 1re à la 4e place.

Un constat s’impose, la province avec tous les trésors qu’elle recèle pour la variété et la qualité de ses parcours, est en train de prendre ses galons et une place enfin reconnue dans le sport automobile.